Rusya’dan Ukrayna askerlerine akıl almaz tuzak! Hepsini genç kadınlara zehirlettiler

Ukrayna Ulusal Polis Şefi İvan Vyhivskyi, Rusya’nın Ukraynalı askerleri öldürmek amacıyla genç kadınları para karşılığında kendi tarafına çektiğini açıkladı.

Yetkili, bu yıl mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize edilen altı sözleşmeli cinayet vakasının tespit edildiğini, bunlardan birinin ise güvenlik güçlerince engellendiğini açıkladı.

Ukrayna merkezli Cenzor.NET’e konuşan Vyhivskyi, söz konusu saldırıların Rus güvenlik servisleri tarafından planlandığını ve Ukrayna vatandaşları aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

İddiaya göre genç kadınlar, kolay para kazanma vaadiyle çevrim içi platformlar üzerinden hedef alınıyor ve tüm süreç uzaktan yönlendiriliyor.

DAİREDE BULUŞUP ZEHİR VERİYORLAR

Vyhivskyi, şüphelilerin tanışma uygulamaları ve internet siteleri üzerinden Ukraynalı askerlerle iletişime geçmelerinin istendiğini, buluşmalar için kiralanan dairelerin masraflarının ise organizatörler tarafından karşılandığını söyledi. Ayrıca kadınlara, yüksek dozda ölümcül olabilen sentetik opioid metadon temin edebilecekleri yerlerin bildirildiği ve bu maddenin içeceklere karıştırılmasının planlandığı iddia edildi.

Mesajlaşma platformu Telegram’ın sözcüsü Devon Spurgeon ise yaptığı açıklamada, platform üzerinden sabotaj veya benzeri yasa dışı faaliyetlere yönelik işe alım girişimlerinin düzenli olarak tespit edilip kaldırıldığını belirterek, “Telegram savaş için değil, barışçıl iletişim ve mahremiyet için kullanılan bir platformdur” ifadelerini kullandı.

Haberlere göre Ukrayna polisi, geçen hafta batıdaki Jitomir bölgesinde bir askerin zehirlenmesi olayının ardından 17 yaşındaki bir kızı gözaltına aldı. Yetkililer, şüphelinin Telegram üzerinden Rus güvenlik servisleriyle bağlantılı olduğu düşünülen bir kişiyle iletişim kurduğunu ve kendisine metadon olduğu değerlendirilen kristal bir madde gönderildiğini bildirdi.