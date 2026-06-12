Akit’e saldıran 28 Şubat zihniyetini savunan Davutoğlu’na sert tepki! “Jön Türkler’in mizah dergisi Beberuhi Davutoğlu ile yarışamaz”

“Ahmet Davutoğlu, bugün kendisine yakın bir ceridede, ‘Şu anki asıl risk unsuru mevcut yönetim sisteminin kendisi. Siyasi söylemlerde sıkça '28 Şubat zihniyetinin geri gelmesine izin vermeyeceğiz' deniyor. Esas bugünkü otoriterleşme pratiğinin kendisi 28 Şubat zihniyetiyle eş değerdir’ diyerek, CHP'ye yönelik 'butlan' kararını eleştiriyor” diyen Nacar, “Bu ifadeleri okuduğumda, aklıma, Jön Türkler'in çıkardıkları 'mizah ceridesi Beberuhi' geldi. Abdulhamit karşıtı gazetedeki hiçbir ifade, haksızlık ve saçmalık konusunda Davutoğlu'nun bu ifadesiyle yarışamaz” ifadelerini kullandı.

“28 ŞUBATÇI ZİHNİYET AKİT’E SALDIRIYOR, SİZ BUTLAN KARARINI 28 ŞUBAT’LA ÖZDEŞLEŞTİREREK ELEŞTİRİYORSUNUZ!”

İsmail Nacar, “Düşünebiliyor musunuz kendi aralarında rüşvet, yolsuzluk ve pavyon kavgaları başlatarak karakolluk olmuş bir CHP'ye yargı bir karar veriyor; ama 28 Şubatçı zihniyet, bu kararı tanımıyor. Üstelik bu kanunsuzluğu Meclis kapısına taşıyarak, 28 Şubat mağdurlarından Akit'e saldırıyor. İşte yüzü kızarmayan siz, bu saldırıyı görmemezlikten gelerek, yargının bu 'butlan' kararını 28 Şubat'la özdeşleştirerek eleştiriyorsunuz. Ne diyeyim, sanırım tarihte böylesi bir vicdanı analar sarmadı” şeklinde tepki gösterdi.