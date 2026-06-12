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#1
Foto - Kaçak evler bir bir yıkıldı Ormanı talan edenlere göz açtırılmıyor

Merkeze bağlı yaylada orman sınırları içinde kalan yapılarla ilgili 9 Ocak'ta yapılan incelemede kaçak ve hukuka aykırı olduklarının tespitinin ardından 9 Haziran'da başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Kaçak evler bir bir yıkıldı Ormanı talan edenlere göz açtırılmıyor

Belediye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

#3
Foto - Kaçak evler bir bir yıkıldı Ormanı talan edenlere göz açtırılmıyor

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

#4
Foto - Kaçak evler bir bir yıkıldı Ormanı talan edenlere göz açtırılmıyor

Yıkımı gerçekleştirilen alanlara ise ekiplerce yangına dayanıklı fidanlar dikiliyor.

#5
Foto - Kaçak evler bir bir yıkıldı Ormanı talan edenlere göz açtırılmıyor

Öte yandan, çalışma kapsamında, R.V orman arazisine kaçak ahşap yapılar tesis ettiği ve bunları başka kişilere kullandırdığı tespit edildi.

#6
Foto - Kaçak evler bir bir yıkıldı Ormanı talan edenlere göz açtırılmıyor

R.V'ye, "ağaç kesme" ve "kaçak yapı tesis etme" suçlarından açılan soruşturma kapsamında 10 yıl 3 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

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