Süper Lig devlerinden ses getirecek takas!

Mali açıdan yaşanan sıkıntılar sebebiyle transferi daha düşük maliyetlerle gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Ozan ve Ljajic takas yapılması da bir seçenek olarak görünüyor.

Beşiktaş'ın gözü Ozan Tufan'da

Sezonu 3. sırada bitiren ve Trabzonspor'un 1 yıllık cezasının Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) onamasının ardından Şampiyonlar Ligi bileti alan Beşiktaş, gözünü Fenerbahçe'de oynayan Ozan Tufan'a dikti.

Sergen Yalçın, ısrarla Ozan'ı istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan Ozan'ı istediği ve futbolcunun transferi halinde çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğu için takıma güç katacağını ifade etti.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe ile temasa geçti. Fenerbahçe ise bu talebe karşılık Adem Ljajic'i istedi.

Çebi ve Koç görüşmesi transferi belirleyecek

İki futbolcunun menajerlik şirketleri aynı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında perşembe günü yapılacak görüşme belirleyici olacak.