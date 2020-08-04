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Spor

Süper Lig devlerinden ses getirecek takas!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında sürpriz bir takas gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş, geldiği günden bu yana yararlanamadığı yıldız oyuncuyu göndermek istiyor. Fenerbahçe’de, takımdaki varlığı hep tartışma konusu olan genç yetenk için yeni takım arayışında.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:00:00 -
Süper Lig devlerinden ses getirecek takas!

Mali açıdan yaşanan sıkıntılar sebebiyle transferi daha düşük maliyetlerle gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Ozan ve Ljajic takas yapılması da bir seçenek olarak görünüyor.

Beşiktaş'ın gözü Ozan Tufan'da

Sezonu 3. sırada bitiren ve Trabzonspor'un 1 yıllık cezasının Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) onamasının ardından Şampiyonlar Ligi bileti alan Beşiktaş, gözünü Fenerbahçe'de oynayan Ozan Tufan'a dikti.

Sergen Yalçın, ısrarla Ozan'ı istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan Ozan'ı istediği ve futbolcunun transferi halinde çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğu için takıma güç katacağını ifade etti.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe ile temasa geçti. Fenerbahçe ise bu talebe karşılık Adem Ljajic'i istedi.

Çebi ve Koç görüşmesi transferi belirleyecek

İki futbolcunun menajerlik şirketleri aynı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında perşembe günü yapılacak görüşme belirleyici olacak.

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Yorumlar

mazlum

ha adem laiç ha mihail zayç harbi kafada var bu alinin
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