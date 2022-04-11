Süper Lig devinden Okan Buruk sesleri
Derbide Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da taraftarlar teknik direktörlük için yeniden Okan Buruk ismini gündeme getirdi.
Galatasaray'da teknik direktörlük için Okan Buruk'un ismi yeniden gündeme geldi. Son oynanan Fenerbahçe derbisinde 2-0'lık mağlubiyet alan sarı kırmızılılarda taraftarlar Okan Buruk'un takımın başına geçmesi için harekete geçtiler.
Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. Fenerbahçe ile oynanan derbide 2-0'lık mağlubiyet alan sarı kırmızılılarda taraftar teknik direktör Domenec Torrent'e tepkili... Sosyal medyada mağlubiyet sonrası ise anılan tek isim Okan Buruk...
Galatasaray'da taraftarlar takımın başına Okan Buruk'un gelmesi için çağrıda bulundu.