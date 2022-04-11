  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig devinden Okan Buruk sesleri
Spor

Süper Lig devinden Okan Buruk sesleri

Derbide Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da taraftarlar teknik direktörlük için yeniden Okan Buruk ismini gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 10:11:00 - 2022-04-11 10:14:03
Süper Lig devinden Okan Buruk sesleri

Galatasaray'da teknik direktörlük için Okan Buruk'un ismi yeniden gündeme geldi. Son oynanan Fenerbahçe derbisinde 2-0'lık mağlubiyet alan sarı kırmızılılarda taraftarlar Okan Buruk'un takımın başına geçmesi için harekete geçtiler.

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. Fenerbahçe ile oynanan derbide 2-0'lık mağlubiyet alan sarı kırmızılılarda taraftar teknik direktör Domenec Torrent'e tepkili... Sosyal medyada mağlubiyet sonrası ise anılan tek isim Okan Buruk...

Galatasaray'da taraftarlar takımın başına Okan Buruk'un gelmesi için çağrıda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay