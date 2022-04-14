  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fahrettin Altun’dan çok önemli açıklamalar Savaşın sona ermesi…

Dünya Bankası'ndan Afgan ekonomisi hakkında açıklama: 'Taliban bunları yapmazsa...'

'Doları olan satsın' diyen ekonomist Mert Başaran uyardı: Paranızı oraya yatırırsanız zarar etmezsiniz

Karamollaoğlu'nun kefil olduğu partinin hali bu!

Ali Rıza Demircan Hoca'nın faiz sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Pakistan sokakları hareketlendi! Halk seçim kararı alınana kadar destek verecek!

O sözleri böyle yorumlandı: Bahçeli, İYİ Partili iki ismi MHP'ye davet etti

Ahmet Özal merak edilen soruya cevap verdi! Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse...

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında tarihi itiraf!

Böyle anne olmaz olsun! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
Spor Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 33.hafta
Spor

Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 33.hafta

Süper Lig’de 33.hafta heyecanı 15 Nisan Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler bu sebeple haftanın maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın kimin maçı var? Süper Lig bu hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-14 17:54:00 -
Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 33.hafta

Süper Lig’de 33.hafta maçlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig’de yarın kimin maçı var?

Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 33.hafta

15 Nisan Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16 Nisan Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Yasin Kol

17 Nisan Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Volkan Bayarslan

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 Nisan Pazartesi

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay