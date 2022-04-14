Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 33.hafta
Süper Lig’de 33.hafta heyecanı 15 Nisan Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler bu sebeple haftanın maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın kimin maçı var? Süper Lig bu hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?
Süper Lig’de 33.hafta maçlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig’de yarın kimin maçı var?
Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 33.hafta
15 Nisan Cuma
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16 Nisan Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Yasin Kol
17 Nisan Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
18 Nisan Pazartesi
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz