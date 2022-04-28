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Spor Süper Lig 36.hafta maçları ne zaman? Beşiktaş Fenebhaçe derbisi hangi gün?
Spor

Süper Lig 36.hafta maçları ne zaman? Beşiktaş Fenebhaçe derbisi hangi gün?

Futbolseverler Beşiktaş-Fenerbahçe maçının oynanacağı 36.haftanın programının belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Süper Lig 36.hafta tüm maçlar aynı saatte mi başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-28 16:05:00 -
Süper Lig 36.hafta maçları ne zaman? Beşiktaş Fenebhaçe derbisi hangi gün?

Süper Lig'de sona yaklaşılırken futbolseverler kritik haftalardan biri olan 36.haftanın programının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

Süper Lig 36.hafta maçları ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi gün?

6 Mayıs Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay-GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor

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