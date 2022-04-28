Süper Lig 36.hafta maçları ne zaman? Beşiktaş Fenebhaçe derbisi hangi gün?
Futbolseverler Beşiktaş-Fenerbahçe maçının oynanacağı 36.haftanın programının belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Süper Lig 36.hafta tüm maçlar aynı saatte mi başlayacak?
Süper Lig'de sona yaklaşılırken futbolseverler kritik haftalardan biri olan 36.haftanın programının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.
Süper Lig 36.hafta maçları ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi gün?
6 Mayıs Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray
19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
16.00 Altay-GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
9 Mayıs Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor