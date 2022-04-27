Süper Lig 35.hafta maçları | Süper Lig’de haftanın maçları hangi hakem hangi maçı yönetecek?
Süper Lig’de 35.hafta maçları 29 Nisan Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak. Futbolseverler ise haftanın hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 35.hafta kim hangi maçı yönetecek? Süer Lig 35.hafta:
Süper Lig’de sona yaklaşılırken futbolseverler haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta kimin maçı var?
Süper Lig 35.hafta maçları | Süper Lig’de haftanın maçları hangi hakem hangi maçı yönetecek?
29 Nisan Cuma
20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
30 Nisan Cumartesi
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Atakaş Hatayspor-Altay: Abdülkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
1 Mayıs Pazar
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam