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Spor Süper Lig 35.hafta maçları | Süper Lig’de haftanın maçları hangi hakem hangi maçı yönetecek?
Spor

Süper Lig 35.hafta maçları | Süper Lig’de haftanın maçları hangi hakem hangi maçı yönetecek?

Süper Lig’de 35.hafta maçları 29 Nisan Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak. Futbolseverler ise haftanın hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 35.hafta kim hangi maçı yönetecek? Süer Lig 35.hafta:

Yeniakit Publisher
2022-04-27 15:39:00 - 2022-04-27 15:41:15
Süper Lig 35.hafta maçları | Süper Lig’de haftanın maçları hangi hakem hangi maçı yönetecek?

Süper Lig’de sona yaklaşılırken futbolseverler haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta kimin maçı var?

Süper Lig 35.hafta maçları | Süper Lig’de haftanın maçları hangi hakem hangi maçı yönetecek?

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay: Abdülkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

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