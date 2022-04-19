Süper Lig 33. hafta maç sonuçları puan durumu!
Galatasaray konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. GZT Giresunspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Kıyasıya bir haftanın geride kaldığıSüper Lig 33. hafta maçları da merak ediliyor. İşte Süper Lig 33. hafta maç sonuçları...
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK'yi 4-1 yenen İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.
Ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor haftayı beraberlikle tamamladı. Evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan 16. sıradaki GZT Giresunspor, Altay ve Çaykur Rizespor ile aradaki farkı korudu.
Ligin 33. haftasındaki 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişini sürdürdü.
Süper Lig 33. hafta maç sonuçları
Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1
Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3
Altay-Medipol Başakşehir: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 4-0
GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0
Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 33. hafta maçları
Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:
22 Nisan Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
24 Nisan Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)
25 Nisan Pazartesi:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)