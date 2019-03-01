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Süper Lig 25 ve 26. hafta maç fikstürü

Süper Lig bu hafta maçları saatleri. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper 2018-2019 Spor Toto Süper Lig’in 25 ve 26. hafta maç programları açıklandı. Süper Lig 25. hafta maçı Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla start verilecek 26. hafta maçları 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.

01 Mart 2019 Cuma 17:11
Süper Lig 25 ve 26. hafta maç fikstürü

Süper Lig bu hafta maçları saatleri. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper 2018-2019 Spor Toto Süper Lig’in 25 ve 26. hafta maç programları açıklandı. Süper Lig 25. hafta maçı Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla start verilecek 26. hafta maçları 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.

İşte Süper Lig 25 ve 26. haftalarındaki program şu şekilde: 

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:12
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