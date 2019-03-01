Süper Lig 25 ve 26. hafta maç fikstürü Süper Lig bu hafta maçları saatleri. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper 2018-2019 Spor Toto Süper Lig’in 25 ve 26. hafta maç programları açıklandı. Süper Lig 25. hafta maçı Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla start verilecek 26. hafta maçları 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig bu hafta maçları saatleri. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper 2018-2019 Spor Toto Süper Lig’in 25 ve 26. hafta maç programları açıklandı. Süper Lig 25. hafta maçı Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla start verilecek 26. hafta maçları 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak. İşte Süper Lig 25 ve 26. haftalarındaki program şu şekilde:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.