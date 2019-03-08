Süper Lig 25 hafta maç programları | Süper Lig 25 hafta maçları ne zaman

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 25. hafta maçlarıyla devam edilecek. Süper Lig 25 hafta maçları 8 Mart Cuma saat 20:30’da Sivasspor-Malatyaspor maçıyla start verecek. Trabzonspor-Aksiharspor maçı 9 Mart Cumartesi saat 16:00’da, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ise 9 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da oynananacak. İşte Süper Lig 25 hafta maç programları ve Süper Lig 25 hafta maçları ne zaman sorusunun cevabı…

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 26. hafta müsabakaları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: