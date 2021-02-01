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Spor Süper Lig 23. hafta maçların hakemleri kimler? Hangi maçı kim yönetecek?
Spor

Süper Lig 23. hafta maçların hakemleri kimler? Hangi maçı kim yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 23. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Peki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçın hakemi kim? Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçının hakemi kim? Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçını kim yönetecek? İşte Süper Lig 23. hafta maçları hakemleri.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 13:07:00 - 2021-02-01 13:14:31
Süper Lig 23. hafta maçların hakemleri kimler? Hangi maçı kim yönetecek?

Süper Lig 23. hafta maçlarında heyecan dorukta. Süper Lig 23. haftaya 2 Şubat Salı günü saat 16.00’da Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçıyla başlanılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig 23. hafta karşılaşmalarının hakemlerini belirledi. Buna göre, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı Suat Arslanboğa yönetirken, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. İşte Süper Lig 23. hafta maçları hakemleri 

2 Şubat Salı maçları

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba günü maçları

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe günü hangi maçlar var?

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

Süper Lig puan durumu

 

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