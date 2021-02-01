Süper Lig 23. hafta maçların hakemleri kimler? Hangi maçı kim yönetecek?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 23. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Peki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçın hakemi kim? Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçının hakemi kim? Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçını kim yönetecek? İşte Süper Lig 23. hafta maçları hakemleri.
Süper Lig 23. hafta maçlarında heyecan dorukta. Süper Lig 23. haftaya 2 Şubat Salı günü saat 16.00’da Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçıyla başlanılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig 23. hafta karşılaşmalarının hakemlerini belirledi. Buna göre, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı Suat Arslanboğa yönetirken, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. İşte Süper Lig 23. hafta maçları hakemleri
2 Şubat Salı maçları
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 Şubat Çarşamba günü maçları
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe günü hangi maçlar var?
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
Süper Lig puan durumu