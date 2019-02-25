Süper Lig 23. hafta maç sonuçları | Süper Lig puan durumu
Süper Lig'in 23. haftasında şu ana kadar 8 maç oynandı. Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle birlikte Süper Lig'de 23. hafta sonlanacak. İşte oynanan maçların sonuçları ve puan durumu...25 Şubat 2019 Pazartesi 14:25
Süper Lig'in 23. haftasında şu ana kadar 8 maç oynandı. Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle birlikte Süper Lig'de 23. hafta sonlanacak. İşte oynanan maçların sonuçları ve puan durumu...
Süper Lig 23. hafta maç sonuçları
Göztepe 1-3 Trabzonspor
Rizespor 3-0 Yeni Malatyaspor
Sivasspor 1-2 Antalyaspor
Alanyaspor 3-0 Kasımpaşa
Ankaragücü 2-1 BB Erzurumspor
Konyaspor 0-1 Kayserispor
Galatasaray 1-0 Akhisarspor
Başakşehir 3-0 Bursaspor
Süper Lig'de 23. hafta bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle birlikte son bulacak.
Süper Lig 23. hafta puan durumu
Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi 21.00'de oynanacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.
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