Süper Lig 11.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:
Futbolseverler Süper Lig'de 11.haftanın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta kimin maçları var?
Süper Lig’de heyecan 11.hafta maçlarıyla devam edecek. Peki, bu hafta kimin maçları var?
Süper Lig 11.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:
21 Ekim Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
22 Ekim Cumartesi:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
23 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam