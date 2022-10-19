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Spor Süper Lig 11.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:
Spor

Süper Lig 11.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:

Futbolseverler Süper Lig'de 11.haftanın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta kimin maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-10-19 21:07:00 -
Süper Lig 11.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:

Süper Lig’de heyecan 11.hafta maçlarıyla devam edecek. Peki, bu hafta kimin maçları var?

Süper Lig 11.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:

21 Ekim Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

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