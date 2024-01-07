Süper Kupa'daki afra tafra niyeydi o zaman! Herkes Ali Koç'un cevabını bekliyor: Atatürk Stadı'nda Atatürksüz başlangıç...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başladı.

Zorlu mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

Canlı | İstanbulspor 1-5 Fenerbahçe

İkinci yarı başladı

46. dakikada Szymanski'nin pasında Cengiz kendisinin 4, takımının 5. golünü attı: 1-5

45' Sağ kanatta topu kazanan Mert Müldür ceza sahası içine koşu atan Dzeko'yu topla buluşturdu. Ceza sahası yayında topa gelişine vuran Dzeko topu uzak köşeden ağlara gönderdi. 1-4

44' GOL | Cemgiz Ünder, karşılaşmadaki 3. golünü kaydetti ve kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.

40' Cengiz sağ kanattan topla birlikte geldi ancak ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Dzeko'ya çarptı ve taca çıktı.

40' Cengiz sağ kanattan topla birlikte geldi ancak ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Dzeko'ya çarptı ve taca çıktı.

39' Fenerbahçe tek toplarla hızlı çıkmak istedi ancak Szymanski'nin pası doğrudan Okan Erdoğan'da kaldı.

37' İstanbulspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Jackson'un ortasında Demeaco Duhaney'in vuruşu direğin yanından auta çıktı. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

36' İstanbulspor etkili geldi. Bir anda rakip ceza sahası yakınına gelen Ethemi sol kanattan gelen Loshaj'ı topla buluşturmak istedi ancak kaleci Livakovic çıktı ve topu kontrol etti.

35' İstanbulspor kısa pasla çıkmak istedi ancak kaleci Alp'in pasında Mehmet Yeşil topu kontrol edemedi ardından Cengiz'e çarpan top ağlara gitti.

34' GOL | Cengiz Ünder, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

33' GOL | Muammer Sarıkaya, İstanbulspor'un beraberlik sayısını kaydetti.

30' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sol kanattan bir anda hızlanarak giren Tadic pasında Szymanski'yi topla buluşturdu. Szymanski'nin tek topunda İsmail altı pasta topla buluştu ancak pasında savunma topu kornere yolladı.

26' Fenerbahçe ön alan baskısıyla topu kazanmak istedi ancak Crespo rakibi Modestas Vorobjovas'a faul yaptı.

25' Fenerbahçe yine ön alan baskısında kazandığı topla gelmek istedi ancak Tadic'in pası doğrudan kaleci Alp Arda'da kaldı.

24' İstanbulspor uzun topla gelmek istedi ancak Oosterwolde, Ethemi'ye hava topu mücadelesinde faul yaptı.

23' Fenerbahçe uzun topla etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Cengiz, Mert'in pasında topla buluşmak üzereydi ancak savunma topu son anda uzaklaştırdı.

22' Fenerbahçe kendi yarı sahasından tek toplarla çıkmak istedi ancak Crespo yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

20' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

19' Fenerbahçe yine gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz orta düşündü ancak top kaleye yöneldi. Kaleci Alp topu son anda kornere yolladı.

18' İstanbulspor uzun topla gelmek istedi ancak hava topu mücadelesinde Oosterwolde yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

13' Fenerbahçe bu sefer de sağ kanattan hızlı çıktı ancak Cengiz'in pasında top Dzeko'ya gelmeden hemen önce savunma topu uzaklaştırdı.

12' Fenerbahçe sol kanattan hızlı çıktı ancak Ferdi'nin ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

11' Mert Müldür sağ kanattan atağı olgunlaştırmak istedi ancak Florian Loshaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

10' İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya, Ferdi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sağ kanatta Szymanski'nin pasında topla buluşan Cengiz topu bekletmeden Dzeko'ya ortaladı ancak Dzeko topa dokunamadı.

8' Fenerbahçe sol kanattan hızlı çıkmak istedi ancak Tadic yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

7' Sağ kanatta topla buluşan Cengiz topla biraz kat ettikten sonra 30 metreden şutunu çekti ve top uzak köşeden ağlara gitti.

6' GOL | Cengiz Ünder, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

OSAYI-SAMUEL VE DJIKU, AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NA GİTTİ

Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti.

Fildişi Sahili'nde düzenlenecek organizasyon, 13 Ocak'ta başlayacak.

Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Bright Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı'nın formasını giyen Aleksandar Djiku, takımlarının organizasyonda finale yükselmesi durumunda 11 Şubat'a kadar Fenerbahçe formasından uzak kalacak.

İRFAN CAN KAHVECİ, FRED VE MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ile Mondihome Kayserispor karşılaşmasında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle cezalı durumda bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fred ve Mert Hakan Yandaş'a verdiği cezaları birer maç düşürdü. İki futbolcu, hafta içinde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

BECAO VE ZAJC DA YOK

Geçirdiği operasyon sonrasında hafta içinde ilk kez saha çalışmalarına başlayan Becao, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Becao gibi uzun süre sahalardan uzak kalan Zajc da hafta içinde bireysel saha çalışmalarına başladı. Ancak bu futbolcu da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

SAVUNMADA MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans vermesi beklenen Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürmeyi planlıyor.

Cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin yerine de İstanbulspor karşısında Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe ile İstanbulspor Süper Lig'de 49. randevuda

Fenerbahçe ve İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 44 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, 5 puanla son sıradaki İstanbulspor'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 48 lig mücadelesinde Fenerbahçe 34 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 87 gol atarken, kalesinde ise 31 gol gördü.

İstanbulspor'un ev sahipliği yaptığı 24 Süper Lig mücadelesinde ise Fenerbahçe 14 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 6 karşılaşma beraberlikle biterken, İstanbulspor rakibini 4 kez mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 38 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 17 gol gördü.

FENERBAHÇE SON 10 RESMİ MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 10 resmi maçta 9 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti.

İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 5'i de Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 10 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 4 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 10 Ağustos 2003 tarihinde rakibine sahasında 3-0 mağlup olurken, bu maç İstanbulspor'a karşı alınan son yenilgi oldu.