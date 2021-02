Super Follows nedir? Super Follows nasıl olacak? Super Follows ücreti ne kadar?

Gündemde popüler sosyal medya uygulamalarından olan Twitter’in yeni bir özellik getirmesi konuşuluyor. Super Follows isimli bu özellik ne işe yarayacak? Super Follows nedir? Super Follows nasıl olacak? Super Follows ücreti ne kadar? İşte Super Follows hakkında detaylar…