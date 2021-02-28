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Teknoloji Super Follows nedir? Super Follows nasıl olacak? Super Follows ücreti ne kadar?
Teknoloji

Super Follows nedir? Super Follows nasıl olacak? Super Follows ücreti ne kadar?

Gündemde popüler sosyal medya uygulamalarından olan Twitter’in yeni bir özellik getirmesi konuşuluyor. Super Follows isimli bu özellik ne işe yarayacak? Super Follows nedir? Super Follows nasıl olacak? Super Follows ücreti ne kadar? İşte Super Follows hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-28 13:52:00 -
Super Follows nedir? Super Follows nasıl olacak? Super Follows ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması Twitter, "Super Follows” isimli özelliğini kullanıcılarına duyurdu. "İçerik üreticiye abonelik" sistemi iel kullanıcılar, içeriklerini beğendikleri ve desteklemek istedikleri içerik üreticilere ücretli abone olarak onların abonelere özel paylaşımlarına, listelerine ya da videolarına erişim sağlayabilecekler. Bu özellik YouTube’nin “Katıl” sistemine benziyor.

Twitter, bu yeni özelliğe dair yaptığı açıklamada "Super Follows, içerik üreticileri ile yayıncıların takipçileri tarafından doğrudan desteklenmesini mümkün kılacak ve onları takipçilerinin sevdikleri içerikleri oluşturmaya teşvik edecek" ifadelerini kullandı.

Super Follows ücreti ne kadar olacak?

Twitter’ın yeni özelliği Super Follows’un ücreti hakkında resmi bir açıklama gelmediyse de aylık 37 TL olacağına dair söylentiler bulunuyor.

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