Et benlerini patır patır düşüren gizli kür tarifi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu verdi: Haftada 2 kez kullanın diyor, önerisi bu

Et beni neden çıkar? Et beni kolajenin cildin yağlı katmanlarında birikmesiyle oluşur. Genellikle genetik geçişlidir. Aile üyelerinde et beni olan kişilerde görülme oranı yüksektir. Ayrıca gebelik sürecindeki hormonal değişimler de et beni oluşumuna sebep olur. Bunun yanı sıra obezite ve şeker hastalığı olan kişilerde sık rastlanır. Et beninin en önemli sebebi ise cildin katlandığı vücut kıvrımlarında oluşan sürtünmedir. Bu sürtünmeye kravat, boğazlı kazak gibi vücudu sıkan giysiler de sebep olabilir. Et beni vücuttaki kan akışıyla beslenir. Eğer kan akışı kesilirse kendiliğinden kurur ve düşer. Et beninin el ile koparılması kesinlikle önerilmez. Eğer et beni estetik açıdan sizi rahatsız ediyorsa yukarıda belirttiğimiz doğal çözümleri deneyebilir ya da bir hekime danışabilirsiniz. Et beni oluşumuna zemin hazırlayan faktörler şu şekilde özetlenebilir: Hamilelik Yaşlılık Güneşe maruz kalma Sürtünmeye sebep olan kıyafetler Obezite Şeker hastalığı Genetik faktör İnsülin direnci Küçük et benleri nasıl yok edilir? Limon suyu yöntemi Asitli yapısı ve pH düşürücü etkisi sayesinde et benleriyle başa çıkabilen doğal şifa kaynağıdır. Yarım bardak su ile bir adet limonun suyunu karıştırın. Pamuk yardımıyla karışımı et beninin üzerine sürün. Bu yöntemi haftada 3 kez tekrarlayın. Yaklaşık bir ay içinde et benleri düşmeye başlayacaktır. Aspirin yöntemi İki adet aspirini bir yemek kaşığı suda ezerek macun haline getirin. Eriyen aspirini et beni üzerine sürün ve yara bandı ile o bölgeyi kapatın. Yaklaşık 3 saat boyunca bu şekilde bekleyin ardından yıkayın. Haftada 2 kez tekrarlayın. Yöntemler arasında en etkili olanıdır. Bir haftanın sonunda et beni düşmeye başlayacaktır. Et benleri, zaman zaman estetik kaygılara veya sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nokta da Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu soruna önerdiği doğal kür ile et benleri takır takır dökülüyor. İşte detaylar…