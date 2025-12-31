  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Et benlerini patır patır düşüren gizli kür tarifi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu verdi: Haftada 2 kez kullanın diyor, önerisi bu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Et benlerini patır patır düşüren gizli kür tarifi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu verdi: Haftada 2 kez kullanın diyor, önerisi bu

Et benleri ile başı dertte olanlar bu haber tam da size göre. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, önerdiği tarif ile et benleriniz patır patır dökülecek. Yüzyıllardır sofralarda yerini bulan bazı besinler sadece yemeklere lezzet katmakla kalmaz; aynı zamanda önemli çözümler sunar. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisiyle tavsiye edilen kür ile hemen silsin! Bu kür cilt üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekiyor! Aspirin ile yapılan herkesin sır gibi sakladığı ve kullandığı ortaya çıkan tarif. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun patır patır düşüren gizli kür tarifi önerisi... Merak edildi: Et beni neden oldu?

#1
Foto - Et benlerini patır patır düşüren gizli kür tarifi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu verdi: Haftada 2 kez kullanın diyor, önerisi bu

Et benleri ile başı dertte olanlar bu haber tam da size göre. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, önerdiği tarif ile et benleriniz patır patır dökülecek. Herkesin sır gibi sakladığı ve kullandığı tarif. İşte detaylar…

#2
Foto - Et benlerini patır patır düşüren gizli kür tarifi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu verdi: Haftada 2 kez kullanın diyor, önerisi bu

Et beni nedir? ET beni neden oldu? Et beni, cildin katmanlarında çeşitli nedenlerle oluşan deformasyon sonucunda meydana gelir. Akrokordon, fibroepitelyal polip ve molluscum pendulum isimleriyle de bilinir. Cilt renginde veya kahverengi tonlarında olabilir. Vücudun her yerinde çıkabilir. Ancak genellikle vücut kıvrımları ve sürtünme yerlerinde görülür. En çok göz kapakları, koltuk altı ve boyunda ortaya çıkar. Her yaşta ortaya çıkan bir sorundur ancak yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Toplumun yaklaşık yüzde 25’ini etkileyen bir sorundur. Sayıları değişkendir. Bir veya birden fazla olabilir. Et beni sap denilen küçük bir bağlantı noktasıyla vücuda bağlıdır. Kimi et benlerinin büyüklüğü sabitken kimileri ise devamlı büyür. Et benleri genellikle zararsızdır. Sadece ezilme veya koparılma durumuna ağrı yapabilir. Et beni ile ilgili en önemli şikayet estetik açıdan kötü görünmesidir. Et benler genellikle siğille karıştırılır. Ancak ikisi birbirinden çok farklıdır. Örneğin siğil bulaşıcıdır ama et beni değildir. Ayrıca siğillerin üzeri pürüzlüdür, et benlerinin yüzeyi ise düzgündür. Et beni tedavisi nasıl yapılır sorusunun cevabı öncelikle bir uzmana görünmekten geçer. Hekim görüşüne göre bitkisel veya doğal yollar denenebilir. Et beni tedavisi için hangi doktora gidilir diye merak ediyorsanız cildiye uzmanlarına ya da genel cerrahlara görünebilirsiniz. Et benleri genellikle kansere dönüşmez.

#3
Foto - Et benlerini patır patır düşüren gizli kür tarifi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu verdi: Haftada 2 kez kullanın diyor, önerisi bu

Et beni neden çıkar? Et beni kolajenin cildin yağlı katmanlarında birikmesiyle oluşur. Genellikle genetik geçişlidir. Aile üyelerinde et beni olan kişilerde görülme oranı yüksektir. Ayrıca gebelik sürecindeki hormonal değişimler de et beni oluşumuna sebep olur. Bunun yanı sıra obezite ve şeker hastalığı olan kişilerde sık rastlanır. Et beninin en önemli sebebi ise cildin katlandığı vücut kıvrımlarında oluşan sürtünmedir. Bu sürtünmeye kravat, boğazlı kazak gibi vücudu sıkan giysiler de sebep olabilir. Et beni vücuttaki kan akışıyla beslenir. Eğer kan akışı kesilirse kendiliğinden kurur ve düşer. Et beninin el ile koparılması kesinlikle önerilmez. Eğer et beni estetik açıdan sizi rahatsız ediyorsa yukarıda belirttiğimiz doğal çözümleri deneyebilir ya da bir hekime danışabilirsiniz. Et beni oluşumuna zemin hazırlayan faktörler şu şekilde özetlenebilir: Hamilelik Yaşlılık Güneşe maruz kalma Sürtünmeye sebep olan kıyafetler Obezite Şeker hastalığı Genetik faktör İnsülin direnci Küçük et benleri nasıl yok edilir? Limon suyu yöntemi Asitli yapısı ve pH düşürücü etkisi sayesinde et benleriyle başa çıkabilen doğal şifa kaynağıdır. Yarım bardak su ile bir adet limonun suyunu karıştırın. Pamuk yardımıyla karışımı et beninin üzerine sürün. Bu yöntemi haftada 3 kez tekrarlayın. Yaklaşık bir ay içinde et benleri düşmeye başlayacaktır. Aspirin yöntemi İki adet aspirini bir yemek kaşığı suda ezerek macun haline getirin. Eriyen aspirini et beni üzerine sürün ve yara bandı ile o bölgeyi kapatın. Yaklaşık 3 saat boyunca bu şekilde bekleyin ardından yıkayın. Haftada 2 kez tekrarlayın. Yöntemler arasında en etkili olanıdır. Bir haftanın sonunda et beni düşmeye başlayacaktır. Et benleri, zaman zaman estetik kaygılara veya sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nokta da Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu soruna önerdiği doğal kür ile et benleri takır takır dökülüyor. İşte detaylar…

#4
Foto - Et benlerini patır patır düşüren gizli kür tarifi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu verdi: Haftada 2 kez kullanın diyor, önerisi bu

İBRAHİM SARAÇOĞLU ÖNERDİ! Türkiye’de alternatif tıp denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, yine ses getirecek bir doğal kür önerisiyle gündeme geldi. Özellikle ciltte estetik kaygılara neden olan ve çoğu zaman cerrahi müdahale gerektiren et benleri için geliştirdiği doğal çözüm yöntemi, yine büyük ilgi gördü. Saraçoğlu’nun önerdiği bu bitkisel kür sayesinde et benlerinin zamanla küçüldüğü ve hatta tamamen yok olduğu belirtiliyor. DOĞAL MALZEMELERLE ÇÖZÜM İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği tarifin temelinde, kolayca bulunabilen birkaç bitkisel içerik yer alıyor. Bu içerikler incir sütü, ceviz kabuğu yağı ve taze sarımsak oluyor. Bu üçlü birleştiğinde cilt üzerindeki et benlerine doğrudan etki ederek zamanla düşmelerine neden olabiliyor. Kürün uygulanışı ise oldukça basit. Her gün et beninin üzerine ince bir tabaka halinde sürülmesi ve 15-20 dakika bekletildikten sonra durulanması öneriliyor. UYGULAMADAN ÖNCE DİKKAT! İbrahim Saraçoğlu, bu kürü uygulamadan önce mutlaka cilt tipiyle ilgili bir dermatolog görüşü alınması gerektiğini vurguluyor. ET BENLERİ PATIR PATIR DÖKÜLÜYOR Et benlerinden doğal yollarla kurtulmak isteyenler için umut verici bir alternatif sunan İbrahim Saraçoğlu, yine doğal tıbbın gücünü gösteriyor. Bu doğal tarif ile et benleri patır patır dökülüyor. Ancak her bitkisel yöntemde olduğu gibi, uygulamadan önce uzman görüşü almak büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve doğal bir cilt için doğadan gelen çözümlerin etkisi yadsınamaz, ama bilinçli uygulanması şart.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor

Özel bankalar, 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM işlemlerinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Şube içi ve şubeye bitişik ATM’lerden yapılan para çek..
AK Partili Abdullah Ensar Gürlek vefat etti
Siyaset

AK Partili Abdullah Ensar Gürlek vefat etti

AK Parti Adana Ceyhan İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Başkanı Abdullah Ensar Gürlek hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürlek'..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son perf..
Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte
Dünya

Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı düzenlemeyle medya, internet ve kamusal alanlarda LGBT ve pedofili propagandası yasaklandı...
Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış
Gündem

Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP yandaşı Fatih Altaylı salıverilince saygılı paylaşımlara başladı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23