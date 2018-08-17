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“Süper domates”in pazar derdi yok

Doğu Anadolu Bölgesi’nin “tarım başkenti” olarak nitelendirilen Iğdır’da üretilen ve kendine has tadıyla öne çıkan “süper domates” tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:28
“Süper domates”in pazar derdi yok

Mikroklima iklimi ve coğrafi yapısıyla birçok meyve, sebze ve hububatın yetiştirilmesine olanak sağlayan Iğdır’da yetiştirilen “süper domatesler”, pazarda kısa sürede alıcı buluyor. Kent merkezi ve köylerdeki yüzlerce dönüm arazideki domates bahçelerinde yetiştirilen ve ekşimsi tada sahip Iğdır domatesine çevre illerin yanı sıra Nahçıvan ve İran’dan da yoğun talep oluyor.  Kendine has tadı olan ve kilosu 2,5 liradan alıcı bulan Iğdır domatesi, kentte tarımla uğraşanlar için önemli gelir kaynağı oluyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:28
  1. Iğdır
  2. süper domates
  3. ığdır
  4. tarım başkenti

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