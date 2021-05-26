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Gündem Süper Çiçek Kanlı Ay manzarası
Gündem

Süper Çiçek Kanlı Ay manzarası

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Çiçek Kanlı Ay", Türkiye'den gözlemlendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 22:53:00 - 2021-05-26 22:58:24
Süper Çiçek Kanlı Ay manzarası

Çok özel ve ender göksel bir olay olan Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması İstanbul ve Ankara'dan görülmeye başlandı.

"Süper çiçek kanlı ay"

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Çiçek Kanlı Ay", Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi.

Kartpostallık görüntüler

Ankara ve İstanbul'dan gelen kareler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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