Sünni katliamı yaptığı bölgede İran'a darbe! Rejimin üst düzey isimlerine suikast

İran'ın doğusunda Sünni halkın yaşadığı Belucistan bölgesinde çatışmalar sürüyor.

Dün cuma namazı sonrasındaki protestolara saldıran İran güçleri bölgede onlarca sivili katletmişti.

Katliamın ardından bölgede çatışmalar çıkarken, İran rejimine bağlı üst düzey isimler de bölgedeki Sünni Beluç gruplarca hedef alındı.

Ayrıca çatışmalarda bazı rejim güçlerinin de öldürüldüğü ifade edildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, rejim güçlerine mensup 4 kişi öldürülmüş durumda. Bunlar arasında İran Devrim Muhafızları'nın Sistan-Belucistan Eyaleti İstihbarat Komutanı da bulunuyor.

Bölge kaynaklarına göre, öldürülen kişiler şu şekilde:

- Albay Ali Musavi (Belucistan İstihbarat Komutanı)

- Albay Hamid Rıza Haşimi (Belucistan İstihbarat Komutan Yardımcısı)

- Muhammed Emin Azaşkar (emniyet mensubu)

- Muhammed Emin Arifi (Besic milisi)

Ölümleri İran rejimine bağlı Tasnim ajansı da doğruladı.

Öldürülen istihbarat yetkililerinin bölgede Sünni Beluç halka yönelik birçok ihlal ve saldırıdan sorumlu olduğu öğrenildi.

Belucistan bölgesinde durum gerginliğini korurken, bölgede çatışmaların arttığı ve sivil kayıplarda artış yaşanmasından endişe edildiği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News