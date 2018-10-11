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Sünnetin sağlık hikmeti

Yemekle ilgili Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetlerinin sağlığa etkilerini araştırdık...

11 Ekim 2018 Perşembe 16:06
Sünnetin sağlık hikmeti

● Yemeğe tuza parmak basılarak başlanırsa, beyin tarafından gönderilen bir uyarı sayesinde, midede mukus denilen sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluşuyor ve midenin sindirime hazırlıksız yakalanmasını önlüyor.

● Yemek yerken yerde oturarak sol ayağı katlayıp sağ ayağı karına çekerek oturulup yenildiğinde, su ile doldurulmuş balon şeklinde olan midenin çıkış kısmını kapatarak yenilen gıdanın tam sindirilmeden bağırsaklara kaçmasını önlüyor ve mide dolunca doygunluk hissi vererek fazla yemeyi önlüyor.

● Yemek yerken yemeğin ortasında su içildiğinde, içilen suyun, yenilen gıdaların sindirilmesine, gerekli vitaminlerin emilmesine katkıda bulunuyor ve midede doygunluk hissi vererek az yemeye vesile oluyor.

● Oturularak ve en az 3 yudumda içilen su, dil ve ağız bölgesinde daha fazla duraksadığından tükürük bezleri için gerekli olan suyun emilimini artırıp anti bakteriyel ve antioksidan etkiye sahip tükürüğün salgılanmasını artırarak ağız ve diş sağlığına katkıda bulunuyor.

● Banyo yaptıktan sonra ayaklara soğuk su dökmek kan dolaşımını hızlandırıp sıcak sudan dolayı genleşmiş olan damarların içindeki kanın aktivasyonunu artırarak tansiyon düşüklüğünü önlüyor..

● Bütün bunları, bilim bugün sağlıklı hayat için gerekli davranışlar olarak niteliyor. Fakat bütün bunlar zaten asırlar önce Peygamberimiz (sav)’in yaptığı ve ümmeti için de tavsiye ettiği sünnet-i seniyyeler...

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:06
  1. yemekle ilgili sünnetler
  2. sünnetin sağlığa etkileri

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