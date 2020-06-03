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Ekonomi

SunExpress’ten iletişim kampanyası

SunExpress, Avrupa ve Türkiye’de hayata geçireceği yeni iletişim kampanyasına başlamaya hazırlanıyor. ‘Mutluluğa biletiniz’ sloganıyla hazırlanan kampanya Kovid-19 salgını nedeniyle değişen trendlere bağlı olarak kişisel seyahat motivasyonlarına odaklanıyor. Daha önce hiç olmadığı kadar özlemini duyduğumuz anlara vurgu yapan kampanya; uçmaya değil, seyahat etmenin altında yatan duygusal nedenlere dikkati çekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:10:00 -
SunExpress’ten iletişim kampanyası

SunExpress CMO’su Kerstin Lomb, amaçlarının tüm müşterilere hitap ederken marka bilinirliğine katkı sağlayacak bir kampanya yapmak olduğunu belirterek, “SunExpress, benimsediği Türk misafirperverliğiyle, müşterilerine uçmanın ötesinde deneyimler sunan yenilikçi bir hava yolu şirketi. Bu da son derece modern ve esnek bir marka yönetimi gerektiriyor” ifadelerini kullandı. ‘Mutluluğa biletiniz’ kampanyası önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.

 

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