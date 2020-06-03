SunExpress’ten iletişim kampanyası

SunExpress CMO’su Kerstin Lomb, amaçlarının tüm müşterilere hitap ederken marka bilinirliğine katkı sağlayacak bir kampanya yapmak olduğunu belirterek, “SunExpress, benimsediği Türk misafirperverliğiyle, müşterilerine uçmanın ötesinde deneyimler sunan yenilikçi bir hava yolu şirketi. Bu da son derece modern ve esnek bir marka yönetimi gerektiriyor” ifadelerini kullandı. ‘Mutluluğa biletiniz’ kampanyası önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.