Sunar: Hedeflerimiz Palandöken Dağı kadar büyük

Esnaf gezileri, ev toplantıları, sivil insyatif kuruluşlarına yönelik ziyaretler yapan Sunar, ilçenin röntgenini çektiklerini kaydederek, “Hayallerimiz, hedeflerimiz Palandöken Dağı kadar büyük” dedi. Yerel seçim çalışmalarına hız veren AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Avukat Muhammet Sunar, bu çerçevede ilçeyi mahalle mahalle dolaşıyor; vatandaşların taleplerine kulak veryor.



ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR



Zaman zaman gençlerle de buluşan Sunar, seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Cumhur ittifakımızın kıymetli mensuplarıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçe ve il ana kademeleriyle, kadın kolları ve gençlik kollarıyla esnaf, ev, köy ile sivil toplum kuruluşu ziyaretlerimizi hiç durmadan aralıksız bir şekilde devam ediyor” ifadelerin kullandı.



FİZİKİ VE SOSYAL PROJELER YOLDA



“Çalmadığımız kapı, ulaşmadığımız gönül kalmayacak” diyen Başkan Adayı Sunar, şunları kaydetti: “Palandöken ilçesi Palandöken Dağı ile müsemma. Palandöken ise ülkemizin ulusal hatta uluslararası markalarından birisi. İşte bizim de vizyonumuz bu markanın en önemli paydaşlarından birisi olmaktır. İlçemzin problemlerine bu vizyonla çözüm arama gayretindeyiz. Palandöken ilçemiz için çok önemli projelerimiz var; bu ilçeyi Palandöken kimliği etrafında tanımlayacak fiziki ve sosyal projelerimiz var. Rabbim nasip ederse önümüzdeki süreçte bunları hep beraber hayata geçireceğiz.”

Tahlil çalışmaları bitti

İnsanı merkeze alan bir anlayış içerisinde vizyon projeleri devreye alacaklarını açıklayan Sunar, “İlçemizi tüm yönleriyle etüt ederek, tabiri yerindeyse Palandöken’in röntgenini çekiyoruz. Elde edilen veriler ışığında ilçemiz için ihtiyaç duyulan ve vatandaşlarımızın arz ve talepleri için oluşturulan projelerimizi uygulamaya koyacağız. Semt pazarlarını ıslah edeceğiz. Ayrıca Palandöken’de organik pazarlar kuracağız. Trafi k akışını modern standartlara kavuşturacağız. Yeşil alan ve parkların sayısı artırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarla entegre olarak vatandaşlarımızın huzur, güven ve refahı için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim hayallerimiz, hedefl erimiz Palandöken Dağı kadar büyük” dedi.