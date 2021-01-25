  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sumudica'yı resmen açıkladılar
Dünya

Sumudica'yı resmen açıkladılar

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:26:00 -
Sumudica'yı resmen açıkladılar

Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica'yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Rize ekibinden yapılan açıklama şöyle;

Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek
Siyaset

CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek

Antalya'nın CHP'li İbradi ilçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, partisine sert eleştiriler getirerek, Muharrem İnce tarafından kurulması..
Halk TV'de özerklik sesleri yükseldi
Gündem

Halk TV'de özerklik sesleri yükseldi

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV ekranlarında terör sevici HDP'li Garo Paylan, özerklik çağrısı yaptı.
Paris’e 3 saat uzaklıkta… ‘Osmanlı’yı kuruyor’
Gündem

Paris’e 3 saat uzaklıkta… ‘Osmanlı’yı kuruyor’

Fransız basını, Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da egemenliğini artırdığını belirterek ''Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay