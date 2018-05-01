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Sumudica'dan Beşiktaş açıklaması!

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Beşiktaş karşılaşması öncesi konuştu.

01 Mayıs 2018 Salı 02:02
Sumudica'dan Beşiktaş açıklaması!

Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını ve orada kendilerini zor bir maçın beklediğini belirtti.

Sezon başında takımına ligi ilk 8 içerisinde bitirme hedefi koyduğunu anımsatan Sumudica, şöyle konuştu:

"Geldiğim ilk gün takımım kalitesiyle ligi ilk 8'de bitirir, diye söylemiştim. Oyuncularımla da hedefimi paylaştım. Benim için bu büyük bir başarı. Bundan iki sene önce takım sürekli küme düşme mücadelesi veriyordu. Bundan önceki sene ligi 15'inci sırada bitiren bir takım vardı. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'la karşılaşacağız. Büyük bir maç bizi bekliyor. Oyuncularıma lig bitene kadar toplaya bildikleri kadar puan toplamaları ve sahada güzel bir futbol sergilemeleri gerektiğini söyledim. Umarım Beşiktaş maçı güzel bir maç olur, oradan puan ya da puanlarla döneriz."

Antrenman

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular, sahada koşudan sonra salonda çalıştı.

Diğer futbolcular ise pas organizasyonları ve şut çalışmaları yaptı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 02:02
  1. Sumudica
  2. Kayserispor
  3. Beşiktaş
  4. Süper Lig

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