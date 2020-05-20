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Spor

Sumudica, yardımcıları ve Maxim'in koronavirüs testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:22:02 -
Sumudica, yardımcıları ve Maxim'in koronavirüs testleri negatif çıktı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın sebebiyle liglere verilen erteleme kararının ardından, ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ile futbolcu Alexandru Maxim'in 14 gün önce girdikleri karantina süreci bitti.

Bu sürecin ardından kontrolleri yapılan ve teste tabi tutulan Sumudica, yardımcıları ve Maxim'in Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Sumudica, yardımcı antrenörler ve Maxim'in takımın bugünkü antrenmanında yer alması bekleniyor.

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