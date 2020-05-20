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Spor

Sumudica ve Maxim’in korona virüs testi negatif çıktı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim’in 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:56:41 -
Sumudica ve Maxim’in korona virüs testi negatif çıktı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim’in 14 günlük karantina süreci sona erdi. Teknik heyet ve Maxim’in yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde ülkeleri Romanya’dan dönen Teknik Direktör Marius Sumudica, yardımcı antrenörler ve futbolcu Alexandru Maxim, 14 gün karantinaya alınmıştı. Karantina süreleri sona eren Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Maxim’e yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.


Sumudica, yardımcı antrenörler ve Maxim’in antrenmanlarda yer alması bekleniyor.

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