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Biyografi Sumru Altuğ kimdir? Prof. Dr. Sumru Altuğ kariyeri
Biyografi

Sumru Altuğ kimdir? Prof. Dr. Sumru Altuğ kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğunu ifade etti. Listede yer alan isimlerden biri de Sumru Altuğ oldu. Peki, Sumru Altuğ kimdir? Sumru Altuğ nereli ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:13:00 -
Sumru Altuğ kimdir? Prof. Dr. Sumru Altuğ kariyeri

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Altuğ, Koç Üniversitesi'nin TÜSİAD ile ortak kurduğu Ekonomik Araştırmalar Forumu'nun da direktörü.

Altuğ, 1978 ve 1980'de Pittsburgh Üniversitesi'nden Ekonomi dalında yüksek lisans ve 1985'te Carnegie-Mellon'dan Ekonomi dalında doktora derecesini aldı.

1988-1989 ve 1991-1992 yıllarında Wisconsin Üniversitesi ve Duke Üniversitesi'nde ve 1994-1995'te VPI ve SU'da misafir yardımcı doçent atamaları yaptı. 1997'den beri Londra, Birleşik Krallık'taki Ekonomi Politikası Araştırma Merkezi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır ve 2013 Sonbaharında Budapeşte Merkez Avrupa Üniversitesi'nde, 2014 Sonbaharında Hong Kong Şehir Üniversitesi'nde ve Mizuho Menkul Kıymetler Profesörü olarak ziyaret randevuları almıştır.

 2016 yılında Koç Üniversitesi'nde üniversite çapında Üstün Fakülte Ödülü'ne ve 2017 yılında Türkiye Teknoloji ve Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Sosyal Bilimler Bilim Ödülü'ne layık görüldü. Son araştırmaları, belirsizlik ve belirsizlikten kaçınmanın iş çevrimleri üzerindeki rolü, Rusya ve Türkiye için belirsizlik altında yatırım ve finansman kısıtlamaları ve gelişmekte olan ekonomiler için rastlantısal ve öncü finansal göstergeler geliştirme gibi konuları kapsıyor.

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