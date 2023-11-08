Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Filistin çağrısı!

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. Filistin için çağrıda bulunan Bayraktar, "Bu acının durması için, yüreği yanan herkesi sesini yükseltmek adına Sultanahmet Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin için çağrıda bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bu acının durması için, yüreği yanan herkesi sesini yükseltmek adına Sultanahmet Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

Bayraktar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, Gazze'de kadın çocuk demeden masum insanları katletmeye devam ediyor. Sessiz kalmanın zalimi cesaretlendirmek anlamına geldiğini iyi biliyoruz. Kişisel olarak herkes kendi alanında elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sivil toplum kuruluşları da çeşitli eylemlerde bulunuyor. Bizler de bir parçası olduğumuz Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnsiyatifi olarak Sultanahmet Meydanı'nda oturma eylemini sürdürüyoruz. 1-15 Kasım tarihleri arasında yarın da KADEM ailesi olarak saat 12'den itibaren Sultanahmet Meydanı'nda olacağız. Bu acının duyurulması için yüreği yanan herkesi sesini yükseltmek adına Sultanahmet Meydanı'na bekliyoruz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO