Sumaklı biber dolma nasıl yapılır? | Sumaklı dolma tarifi
Sumaklı biber dolma yapılışı | Sumak ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Sumağı salatalarda, soslarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Peki, sumaklı dolma nasıl yapılır? | Sumaklı biber dolması gerekli malzemeler
Biber dolması tarifi | Sumağın mayhoş lezzeti dolmalara ayrı bir tat katıyor. Bu leziz ve besleyici baharatı biber dolmalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Peki, sumaklı biber dolması nasıl yapılıyor?
Sumaklı biber dolma tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı pirinç
- 10-12 adet dolmalık biber
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 3 adet domates
- Pul biber
- Karabiber
- 1 yemek kaşığı kuru reyhan
- 2 yemek kaşığı sumak
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Tuz
Üzeri için:
- 1 adet domates
Sumaklı biber dolma nasıl yapılır?
Öncelikle biberleri temizleyin.
Ardından soğanı doğrayın.
Pirinci yıkayıp soğanla birlikte bir kaseye alın.
Domateslerin kabuklarını soyup küçük küçük doğrayıp pirinçlerin üzerine ekleyin.
Tüm malzemeleri ilave edip iç malzemeyi güzelce karıştırın.
Dolmalık biberleri harçla doldurun.
Bir adet domatesi kesin ve kapak olarak biberlerin üzerine yerleştirin.
Tencereye biberleri yerleştirin.
Biberlerin yarısına gelecek kadar tencereye su ekleyin.
Biberlerin üzerine tuz serpin ve yağ gezdirin.
Su kaynayana kadar yüksek ateşte sonrasında da kısık ateşte dolmayı pişirin.
Sumaklı dolmayı yoğurtla ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.