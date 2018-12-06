Sumak diyabetliler için çok faydalı

Akdeniz ve Ege bölgelerinin dağlık ve çalılık olan yerlerinde doğal olarak yetişen 'sumak'ın insan sağlığına ciddi faydaları olduğu belirtiliyor.

Sarı yeşil renklerde seyrek yaprakları olan sumak ağaçları bazı yerlerde dallanıp büyük ağaç olurken, genellikle 2-3 metre uzunluğunda ince dallar olarak yetişir.

Yemeklerde, ekşimsi tadıyla iştah açıcı baharat olarak kullanılan sumağın birçok faydaları var.

Mutfak kültürü çok geniş olan Hatay ve Gaziantep yörelerinin vazgeçilmez baharatı olan sumak özellikle salatalarda kullanılıyor. Kokuyu azalttığı için soğan salatalarında çok kullanılır.

Ekşimsi tadı ile limonu aratmayan sumak, mercimek köftesi ve başta lahana olmak üzere dolmalara farklı bir tat verir.



Sumağın, kandaki şeker oranını düşürdüğü için şeker hastalarına faydası vardır.

Sumağın, damarları büzerek kanamayı durdurduğu, ateşi düşürdüğü, mikrop öldürücü özelliği olduğu, idrar kaçıran çocuklarda bu hastalığı giderdiği ve hazmı kolaylaştırarak ishali kestiği tespit edildi.

Tıbbi olarak, yüksek tansiyonu olanlara tavsiye edilmeyen sumak, yaprağı su ile kaynatılarak kullanılabilmektedir.



Gargara yapıldığında boğaz ve dişeti hastalıklarına iyi geldiği, kaynatılıp suyu içildiğinde ise zehirlenmelerde faydalı olduğu ifade edildi.

Gözleri korumak için de sumak

Şeker hastalığından en çok etkilenen organlardan biri gözdür. Kan şekerinin yüksek olması seneler içinde retina damarlarında bozulma ve buna bağlı olarak ciddi görme problemleri oluşturmaktadır.

Diyabete bağlı başlıca 2 farklı görme bozukluğu açığa çıkar.

1- SARI NOKTANIN ÖDEMİ (MAKULA)

Hastalarda görme azalması ve görmede çarpıklaşma açığa çıkar, kan şekerinin ve vücut tansiyonunun kontrol altına alınması ve acilen makula ödemi için gerekli tedavilerin başlanması gereklidir.

2- RETİNA KANAMALARI VE YENİ DAMAR OLUŞUMLARI

Hastalık bu döneme ilerlemiş ise, şeker hastalığı en az 8-10 sene kontrolsüz kalmıştır, bu aşamaya gelmiş olan şeker hastalığının tedavisi zorlaşmıştır, endokrinoloji bölümü ile birlikte uygulanacak tedaviler ve laser tedavisi ile gözdeki kanamaların durdurulmasına çalışılır.