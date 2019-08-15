Sumak çayının faydaları sizi de şaşırtacak!

Anadolu mutfağında en çok kullanılan baharatlar arasında yer alan sumak sağlık için son derece şifalı bir üründür. Yemeklerin yanı sıra sumak çay olarak tüketildiğinde ise birçok sağlık sorununun çözümünde yarar sağlar.

Sumak çayının faydaları nelerdir?

Sumak C vitamini yönünden zengin bir baharattır. Bu nedenle sumak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Sumaktan hazırlanan çay soğuduktan sonra gargara olarak kullanılabilir. Bu gargara özellikle aft sorununun hızlıca çözüme ulaşmasına yardım eder.

Yapılan bilimsel çalışmalar sumak çayının birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu kanıtlamıştır.

Sumak düzenli tüketildiğinde kalp ve damar hastalıkları riskini bir hayli azaltır.

Yapılan bilimsel çalışmalar sumak çayının kötü kolesterolü düşürdüğünü kanıtlamıştır.

Sumak çayı boğaz ağrısı ve öksürük tedavisinde de önemlidir.

Sumak ve sumak çayının anne sütünü arttırdığı bilinen bir gerçek.

Sumak vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

Sumak çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 fincan su

1 tatlı kaşığı sumak

Kaynar bir bardak suyun içerisine sumak ekleyip 5-6 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen çayınızı arzu ederseniz süzerek içebilirsiniz.