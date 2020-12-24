  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sumak çayı nasıl yapılır? | Sumak faydaları nedir?
Kadın - Aile

Sumak çayı nasıl yapılır? | Sumak faydaları nedir?

Sumak neye iyi gelir? | Son aylarda sağlıklı beslenmeye ağırlık verildi. Yapılan araştırmalar da ev yemeklerine ve bitkisel ürünlere olan ilginin artığını ortaya koydu. Güçlü bir bağışıklık sistemi için aktarların yolunun tutanların en çok tercih ettiği ürünlerin başında sumak geliyor. Peki, sumak bağışıklığı güçlendirir mi? | Sumak neye iyi gelir? | Sumak kalp sağlığını korur mu? | Sumak nasıl kullanılır? | Sumak çayı nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:20:00 -
Sumak çayı nasıl yapılır? | Sumak faydaları nedir?

Koronavirüs salgını sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin pek çoğu aktarlara koşuyor. En çok satılan ürünler arasında ıhlamur, kış çayı, zerdeçal, zencefil ve sumak bulunuyor. Uzmanlar bitkisel ürünlerin bilinçsizce tüketilmemesi gerektiğini, bu tarz ürünlerin çok ve yanlış kullanımının farklı sağlık sorunlarına yol açacağı belirtiliyor. Ayrıca hekimler bitki çayı içilecekse günde iki bardağın geçilmemesi gerektiğini ve güvenilen aktarlardan bu tip çayların temin edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca gebelerin de bitki çaylarından uzak durması vurgulanıyor. Peki, sumak nasıl kullanılır? | Sumak çayı nasıl hazırlanır?

Sumak çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • 1 fincan su

Öncelikle suyu kaynatın. Kaynattığınız suyun içerisine sumağın atın ve karıştırın. Yaklaşık 5-6 dakika çayın demlenmesini bekleyin. Ardından çayınızı süzüp içebilirsiniz.

Sumak faydaları nedir?

Sumak C vitamini yönünden son derece zengindir. Bu sebeple ölçülü kullanıldığında sumak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sumak ağız ve diş sağlığı için yararlıdır. Ağızda çıkan aftların iyileşmesi için sumak ile gargara yapabilirsiniz.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayan sumak boğaz ağrısana da iyi gelir.

Emziren anneler sütlerinin nasıl artacağını merak eder. Sumak anne sütünü artıyor. Sumağı çay olarak tüketmek yerine yemeklerinize ya da yoğurdunuza ekleyebilirsiniz. Emziren kadınlar sumak çayı içmek istiyorsa mutlaka hekimlerine danışmalıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar sumağın pek çok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Düzenli tüketildiğinde sumak kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.

Bileklerimde neden çorap izi oluyor?
Bileklerimde neden çorap izi oluyor?

Kadın - Aile

Bileklerimde neden çorap izi oluyor?

Ceviz suyu faydaları | Suda bekleyen cevizin yararları nedir?
Ceviz suyu faydaları | Suda bekleyen cevizin yararları nedir?

Kadın - Aile

Ceviz suyu faydaları | Suda bekleyen cevizin yararları nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi
Gündem

Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi

Tele 1 yayınında Müslümanların kutsalı dua ile alay eden ve konuğu Yımaz Özdil'e de bunun için fırsat veren Cüneyt Akman, Ayasofya-ı Kebir C..
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!
Gündem

ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin yaptırım kararını Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Ba..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay