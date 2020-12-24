Sumak çayı nasıl yapılır? | Sumak faydaları nedir?

Koronavirüs salgını sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin pek çoğu aktarlara koşuyor. En çok satılan ürünler arasında ıhlamur, kış çayı, zerdeçal, zencefil ve sumak bulunuyor. Uzmanlar bitkisel ürünlerin bilinçsizce tüketilmemesi gerektiğini, bu tarz ürünlerin çok ve yanlış kullanımının farklı sağlık sorunlarına yol açacağı belirtiliyor. Ayrıca hekimler bitki çayı içilecekse günde iki bardağın geçilmemesi gerektiğini ve güvenilen aktarlardan bu tip çayların temin edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca gebelerin de bitki çaylarından uzak durması vurgulanıyor. Peki, sumak nasıl kullanılır? | Sumak çayı nasıl hazırlanır?

Sumak çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı sumak

1 fincan su

Öncelikle suyu kaynatın. Kaynattığınız suyun içerisine sumağın atın ve karıştırın. Yaklaşık 5-6 dakika çayın demlenmesini bekleyin. Ardından çayınızı süzüp içebilirsiniz.

Sumak faydaları nedir?

Sumak C vitamini yönünden son derece zengindir. Bu sebeple ölçülü kullanıldığında sumak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sumak ağız ve diş sağlığı için yararlıdır. Ağızda çıkan aftların iyileşmesi için sumak ile gargara yapabilirsiniz.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayan sumak boğaz ağrısana da iyi gelir.

Emziren anneler sütlerinin nasıl artacağını merak eder. Sumak anne sütünü artıyor. Sumağı çay olarak tüketmek yerine yemeklerinize ya da yoğurdunuza ekleyebilirsiniz. Emziren kadınlar sumak çayı içmek istiyorsa mutlaka hekimlerine danışmalıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar sumağın pek çok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Düzenli tüketildiğinde sumak kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.