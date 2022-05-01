Sumağın faydaları nelerdir, evde sumak çayı nasıl yapılır? Sumak suyu faydaları

Sumak Nedir?

Sumak; sumak ağacı olarak da adlandırılan Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilen bir tür baharattır. Meyveleri kırmızı renkte ve küresel biçimde olan bu bitki ekşi bir lezzete sahiptir. Sumak ağacı olarak da tanımlanan bitki çalı görünümündedir. Ağacından toplandıktan sonra uygun teknikler yardımıyla kurutulan sumak, genellikle tuz ile karıştırılıp toz haline getirilir ve baharat şeklinde kullanılır. Fakat doğu ve güneydoğu illeri başta olmak üzere bazı kültürlerde yemeklere ekşi lezzet vermesi açısından tane sumak sıcak suda bekletilerek elde edilen ekşi tattaki su yemeklerde kullanılmaktadır. Kokuyu azaltıcı etkisi nedeniyle soğan salatalarında çok yaygın olarak kullanılan sumak, her türlü salatada ve bazı yemeklerin, mezelerin içerisinde sıklıkla yer alır. Yemeklere kendine özgü hoş bir lezzet vermesinin yanı sıra sumak, sağlık açısından da oldukça faydalı bir baharattır. Antiinflamatuar ve antioksidan etkileri başta olmak üzere sağlık üzerinde oluşturduğu birçok olumlu etki nedeniyle sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olması gereken besin türlerinden bir tanesidir. Ülkemizde ve Orta Doğu'da yaygın olarak bilinen ve kullanılan bir baharat türü olan sumak, batı kültüründe çok fazla bilinmemesine karşın bilimsel araştırmalar sonucunda tespit edilen faydaları sonucunda yavaş yavaş kullanılmaya başlanmıştır.

Sumak Suyu nasıl yapılır?

Yapılışı: Bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumağı ekleyin 5 dakika demlenmeye bırakın daha sonra süzerek içebilirsiniz. İsterseniz 1-2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz

Sumak suyunun faydaları nelerdir?

Mide problemlerinin önlenmesinde etkilidir.

Ağız yaralarına iyi gelir.

Düzenli olarak sumak suyu içmek hazımsızlığı önler.

Cildin korunmasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur.

Kalbi destekler.

Karaciğeri korur.

Kolesterolü düzenler.

Cildi koruyucu özelliği bulunur.

Sumağın Faydaları Nelerdir?

-Güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

-Kalp sağlığını destekler. Düzenli bir şekilde tüketildiğinde sumak kolesterolü düşürür. Bu sayede kalp hastalıkları riskini de azaltır.

-Sindirime (mide rahatsızlığı, reflü, kabızlık, düzensiz bağısak hareketleri) ve solunum (öksürük, göğüs tıkanıklığı, bronşit) problemlerine yardımcıdır.

-Kadın sağlığı (menstrual bozuklukları, krampları ve ağrıları tedavide, annede sütü artışı) için faydalıdır.

-Kanserle mücadelede (süper bir antioksidan ve C vitamini zenginliğinden ötürü) görev alır.

-Kemik kaybı olasılığını azaltmada yardımcıdır. Kemiklerin gelişimine destek olur. Bu yüzden gelişim çağındaki çocuklara önerilen besinler arasındadır.

-Sumak düzenli olarak tüketildiğinde enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar. Özellikle iltihaplanma, ateş ve deri iltihabına karşı olumlu etkileri vardır.

-Antimikrobiyal özelliği sayesinde cilt sorunlarının tedavisinde etkili rol oynar. Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar.

-Sumak çayı, adet düzensizliğine karşı etkilidir. Ayrıca regl döneminde ağrıların azalmasını da sağlar.

-Tip 2 Diyabet ve obezite tedavilerinde destekleyicidir.

-Kas ağrılarını hafifletir. Bu özelliği ile spor sonrasında tüketilmesi önerilir.

-Yağı bloke ederek kilo kaybını destekleyicidir. Bu nedenle diyet listelerine de eklenebilir.

-Diüretiktir. İdrar yoluyla toksinleri atmak ve idrar yolları enfeksiyonlarını tedavide kullanılır.

-Göğüs ve solunum yolu hastalıklarında sık sık kullanılan bir bitkidir.

-Sumak yaprağı, iltihaplı diş etlerine çok iyi gelir.

Sumak Çayı Nasıl Yapılır?

Sumak çayı için 1 litre su kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine 100 gram sumak atılır ve demlenmesi için 10 dakika dinlendirilir. Demlenen çay süzüldükten sonra içilebilir. Günde en fazla 2 bardak sumak çayı içilmelidir. Sumak çayı özellikle aç karna tüketilebilir.

Sumak Çayının Faydaları Nelerdir?

Sumak çayı, sindirimi düzenleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

İştahsızlığa karşı etkilidir. Fakat iştahsızlık için ayda bir kez tüketilmesi önerilir.

Haftada bir kez tüketilen sumak çayı, sinir sistemindeki hücrelerin yenilenmesine destek olur.

Depresyon ve strese karşı etkilidir.

Gıda zehirlenmesi durumunda içilen sumak çayı, bağırsakların ve midenin temizlenmesine yardımcı olur.

Adet düzensizliğini giderir. Adet döneminin daha hafif geçmesini sağlar.

Sumak Gargarası Nasıl Yapılır?

Daha önce dediğimiz gibi sumak, ağız kokularını giderme ve diş eti iltihaplarının tedavisinde de kullanılır. Sumak gargarası için 100 ml. suyu (yarım su bardağı) ocağa alın ve içerisine 1 yemek kaşığı sumak ekleyin. Kaynattıktan sonra oda sıcaklığında bekleterek ılımasını sağlayın. Ilıyan sumak suyunu, gargara olarak uygulayın. Günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

Sumağın Zararları Nelerdir?

Alerji: Sumak, kaju fıstığı ve mango ailesiyle aynı bitkiden gelmektedir. Bu ikisine alerjisi bulunanların sumağa karşı da benzer semptomlar taşıyabileceği düşünülmektedir. Sumak hassas bireylerde ağrılı dermatite, döküntülere ve kaşıntıya sebebiyet verebilir.

İstenmeyen kilo kaybı: Zayıf ve normal vücut ağırlığını korumakta zorlanan bireyler günlük bazda sumak yemekten kaçınmalıdır. Sumak ince bağırsakta yağ emilimini kısmen bloke eden ve yağların parçalanmasını hızlandıran bir anti-lipaz aktiviteye sahiptir.

Hamilelik: Güçlü bir antioksidan kuersetin içermesi sebebiyle düşük yapma riskini artırabilecek, menstrüasyonu bozabilecek uterus uyarıcı etkileri olabilir.

İlaç etkileşimleri: Kolesterolü düşüren statinler, tansiyon ilaçları ve diyabetik tedavileri yüksek miktarda sumak tüketimi olumsuz yönde etkileyebilir.

Sumak Nasıl Tüketilir?

Sumak ülkemizde tüketimi oldukça yaygın olan bir baharat türüdür. Kullanım alanı genellikle salatalardır. Bunun yanı sıra bamya yemeği veya ekşili dolmalarda ekşi tadı vermesi amacıyla sumak suyu kullanılabilmektedir. Yukarıda sayılan faydaları nedeniyle sumağı bol miktarda tüketmek isteyen kişiler için bir diğer tüketim yöntemi ise sumak çayıdır. Özellikle kronik faranjit, boğaz ağrısı, balgam veya kuru öksürük gibi şikayetleri olan bireyler için sumak çayı oldukça faydalı bir bitkisel destekleyici tedavi seçeneği oluşturur. Sumak çayı yapımı için ambalajlı şekilde veya güvenilir aktarlardan alınmış olan sumak baharatının bir tatlı kaşığı kadarlık miktarı, bir çay bardağı suyun içerisine koyularak cezvede kaynatılabilir. Beş dakika kadar kaynadıktan sonra tüketilmeye hazır hale gelir. Tüm bunların yanı sıra bütün bitkilerde olduğu gibi sumağın da fazlası birtakım yan etkileri beraberinde getirebilir. Özellikle kronik hastalıkları olan, sürekli olarak ilaç kullanan kişilerde düzenli sumak tüketimine başlamadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır. Ayrıca hamileler ve emziren anneler de bir besin takviyesi şeklinde günlük olarak sumak tüketimine başlamadan önce hekimlerine danışmalıdırlar.

Sağlıklı bireylerin yemeklerinde ve salatalarında sumak kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bir hastalığı bulunan veya ilaç kullanan kişiler de hekimlerinin herhangi bir sakınca görmemesi halinde bu bitkiyi tüketmeye başlayabilir. Eğer siz de sumağın yukarıda belirtilen faydalarından yararlanmak istiyorsanız günlük beslenme planınız içerisinde sumağa yer verebilir, sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.