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Aktüel Sülüs (sevk) belgesi nereden, nasıl alınır? İşte e-Devlet’ten sevk belgesi alma ekranı
Aktüel

Sülüs (sevk) belgesi nereden, nasıl alınır? İşte e-Devlet’ten sevk belgesi alma ekranı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 10:35:00 -
Sülüs (sevk) belgesi nereden, nasıl alınır? İşte e-Devlet’ten sevk belgesi alma ekranı

Sülüs belgesi, askerlik için harekete geçen pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade eder. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir. Peki, sülüs nasıl alınır? İşte e-Devlet sülüs (sevk) belgesi alma ekranı detayları...

Askerliğe adım atarken gerekli olan belgelerden birisi olan sülüs belgesi, sevk başlangıç ve bitiş tarihi ve teslim olunacak birliğe dair bilgileri barındırmaktadır. Sülüs (sevk) Belgesi silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihinin de yazılı bulunduğu belgedir. Sevk Belgesi olarak da geçen sülüs belgesi celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılıyor.

SÜLÜS BELGESİ NEDİR, NEREDEN ALINIR?

Sülüs Belgesi internet üzerinden birkaç adımda kolayca alınabiliyor. Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla Sevk Belgesi denmektedir. Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, e-Devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor. 

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR? SEVK BELGESİ ALMA ADIMLARI

-Sülüs belgesi almak için ilk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır.

-Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.

-Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.

Sevk sürecinde bulunan tüm belgeler e-Devlet'ten alınacak olup zorunlu kalmadıkça askerlik şubelerinden yapılmayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tedbirleri kapsamında belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunludur. Doldurulan anket sonrasında kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan yükümlülerin veya temaslı listesinde yer alanların askere sevk tarihleri tedavileri süresi boyunca ertelenecek.’’ şeklinde açıklama yapmıştır.

SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

 

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