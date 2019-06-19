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Sülün Osman’ın 2011 versiyonu! "Projede dahil" dedi, gerçek çok başka çıktı

2011’de, kamuya ait 3 bin metrekarelik yeşil alanı, İmamoğlu İnşaat’ın projesine dahilmiş gibi göstererek villa alan vatandaşları dolandırdığı ortaya çıkan, mağdurlar tarafından dava edilen ve Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde davası devam eden Ekrem İmamoğlu, akıllara Sülün Osman’ı getirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:40

 yeniakit.com.tr  2011’de İmamoğlu İnşaat, Beylikdüzü’nde “Beykonakları” isimli site inşa etti, Sitenin önünde, kamuya ait 3 bin metrekarelik alanı siteye dahilmiş gibi gösterdi. İmamoğlu İnşaat’ın Beykonakları projesinden ev alan vatandaşlar, gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte dolandırıldıklarını anladı. Suç duyurusunda bulunulduktan sonra nitelikli dolandırıcılıktan ceza davası açılan İmamoğlu hakkında, yargı işlemi devam ederken, akıllara 1950 ve 1960’ların dolandırıcısı Sülün Osman geldi. Sülün Osman, kamuya ait malları kendi mülkü gibi gösterip vatandaşlara satarak dolandırıcılık yapıyordu!..

Kamu malını kendi malı gibi gösterdi!

Ekrem İmamoğlu’nun sahiplerinden biri olduğu İmamoğlu İnşaat, 2011 yılında, Beylikdüzü’nde inşa edilen Beykonakları adlı projede akılalmaz bir dolandırıcılığa imza attı. Satış ilanları ve maketlerde projeye dahil gibi gösterilen 3 bin metrekarelik alandan ev satan İmamoğlu, vatandaşları dolandırdı. Kamuya ait binlerce metrekare alandan villa satan İmamoğlu hakkında, dolandırılan vatandaşlar tarafından dava açıldı.

Davası devam ediyor

İmamoğlu, geçtiğimiz hafta katıldığı NTV canlı yayınında, hakkında dava olmadığını söyledi. Yalan söylemekten utanmayan, çıktığı her canlı yayında yalan söylemeyi adet edinen İmamoğlu, bu konuda da yüzü kızarmadan yalan söyledi. Ekrem İmamoğlu, sözkonusu inşaat projesi nedeniye, Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde halen yargılanıyor!..

Akıllara Sülün Osman geldi

İmamoğlu’nun bu rezaleti, akıllara Sülün Osman’ı getirdi. Tam adı “Osman Ziya Sülün” olan dolandırıcı Sülün Osman, kamuya ait alanları kendi malı gibi gösterip vatandaşlara satıyordu. Boğaz köprüsü ve Galata Köprüsü gibi yapıları da satan Sülün Osman, hapishanede, “Alınteri ile Yaşamak” konulu konferans bile vermişti. İmamoğlu’nun kamu malını satarak milleti dolandırması ve buna rağmen örnek kişi gibi gösterilmesi, akıllara Sülün Osman’ı ve verdiği röportajı getirdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:40
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