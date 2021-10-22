Sülüklü çorba nasıl yapılır?
Hayvansal gıda içermemesi sebebiyle tercih edilen sülüklü çorba tarifi.
Hayvansal gıda içermemesi sebebiyle tercih edilen sülüklü çorba tarifi.
Malzemeler
- 180 g kara mercimek (1 su bardağı)
- 4 g pul biber (1 tatlı kaşığı)
- 2 g kuru nane (1 tatlı kaşığı)
- 100 g erişte (1 buçuk su bardağı)
- 30 g tereyağı (2 yemek kaşığı)
- 1600 g su (8 su bardağı)
Yapılışı
Uygun bir tencerede kara mercimekleri 5 su bardağı su ile iyice yumuşayana dek haşlayın ve erişteleri ilave edin. Erişteler yumuşayana dek pişirin. Su eksildikçe çorba kıvamı alana dek su ekleyin. Tavada tereyağını eritin. Toz biber ile nane ilave edin. Fazla kavrulmadan çorbanın üzerine serpin.
Afiyet olsun.