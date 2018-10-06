Sülük tedavisi Batı'da revaçta!



Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) hirudoterapi’ye 2004’te onay vermesinden sonra film yıldızları bile sülükleri baştacı eder oldu. Bunlar arasında Demi Moore’un sülükle “detoxfying” yani zehirli etkilerden kurtulma sırrı medyada büyük yankı yapmıştı. Amerika, Fransız firması Ricarimpex’in başvurusu üzerine sülükle tedaviyi kabul etti. Fransız firması sülük üretim ve satımı ile ilgileniyor. Sülüğün 600 çeşidi var. Bunun üç türü tibbî sülük. Ve bu nadir üç tür de Türkiye’de bulunuyor. Türkiye Avrupa’ya kota koydu. Yılda sadece 6 ton sülük ihracına izin var. Bir tıbbî sülük fiyatı ise 4 ilâ 7,5 lira arasında..

Sülükler, sadece konuldukları bölgedeki kirli kan birikintilerini emmekle kalmıyor. Belki ondan da önemlisi bıraktıkları bir enzim. Bu nadir bulunan enzim, insan vücuduna adeta şifa dağıtıyor.

Sülükler, salgılarında bulunan yaklaşık 105 etken maddeyle kanı sulandırıyor. Böylece normal şartlarda hücreler arasında nüfuz edilemeyen noktalara kadar girerek, oradaki toksik maddeleri eritiyor. Toksik maddeyi önce kana geri çekiyorlar, ardından emerek toksik maddeden temizliyorlar.

Tiroid bezinin eş zamanlı çalşmasını hızlandırıyor ve kronik yaraların ve rahatsızlıkların; sinüs iltihablarının, siyah noktaların, bademcik iltihaplarının, kulak iltihaplarının, deri iltihaplarının, deri üzerindeki leke ve kırışıklıkların hızla iyileşmesini sağlıyor. Yüz bölgesinde tetikleyici noktalara konulduğunda cildi gençleştirici ve canlandırıcı etkiler gösteriyor. Beyindeki kan akışını hızlandırıyor, horlama tedavilerinde ve sigaranın ciltdeki etkilerinin tedavilerinde kullanılıyor.

Sülüklerin ısırdığı zaman bıraktıkları yara izlerinden korkulmamalı. Yaralar 7 ila 10 gün arasında kayboluyor. Sülüğün gençleştirme etkisi ve insan derisindeki kan akışının hızlanması 4 - 6 hafta arasında gerçekleşiyor.

BAŞKA BAŞKA?..

● Varis



● Epilepsi çeşitleri

● Kulak hastalıkları

● Yüksek tansiyon

● Felç, Kısmi felç

● Kolestrol

● Sivilce, irin, egzema, sedef

● Romatizmal hastalıklar

● Kalp ve damar hastalıkları

● Astım ve bronşial hastalıklar

● Kangren, yanık vakaları

● Troid'e bağlı şişmanlık

● Hormonel bozukluklar ve buna bağlı şişmanlık

● Üreme organı rahatsızlıkları ve kısırlık

● Hemoroid, İyileşmeyen yaralar, ameliyat izleri..

Ve daha birçok hastalıkta kullanılmaktadır...

Bu tedavi kimlere yasak?

Sülük tedavisi uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktaların başında hastanın anemi (kansızlık) sorununun olmaması gerekiyor. Kanı sulandırıcı ilaç kullanmıyor olmalı. Pıhtılaşmaya engel bir hastalığının bulunmamalı ve vücudunda aktif bir kanama odağının bulunmaması gerekir.

Ayrıca gebelerde ve emziren annelerde, kontrolsüz diyabet hastalığı veya kalp yetmezliği olanlarda da sülük tedavisi uygulanmıyor. Bir hastada kullanılan sülükler kesinlikle başka bir hastada kullanılmadan imha ediliyor. Böylece kan yoluyla bulaşan hastalıkların geçişi engellenerek güvenli bir tedavi sağlanıyor.