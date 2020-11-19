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Aktüel Sultanhanı'nda kadınlar meslek sahibi olmak için kursa katılıyor
Aktüel

Sultanhanı'nda kadınlar meslek sahibi olmak için kursa katılıyor

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki halk eğitim merkezi tarafından dezavantajlı kadınlar için açılan dikiş nakış kursuna başlayanlar, meslek öğrenip aile bütçelerine katkıda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:49:15 -
Sultanhanı'nda kadınlar meslek sahibi olmak için kursa katılıyor

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş nakış kursları, yoğun ilgi görüyor.

Kursa katılan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kursiyer eğitmeni Emin Bozkurt, AA muhabirine, 3 yıldır kurs eğitmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Kurslarda çok yoğun bir çalışma programı olduğunu anlatan Bozkurt, şunlar kaydetti:

"Öğrencilerimiz çok istekli. İlk başladığımızda çanta dikmiştik belediyeye, daha sonra serbest dikişe geçtik. Kurslarımız yoğun katılımla devam ediyor. Çok yoğun talep var ama pandemi dolayısıyla çok fazla kursiyer almıyoruz. Dışarından siparişi dikiyoruz. Mesela, gönüllü olarak belediyeye maske diktik. Maskeden sonra herkes serbest dikime geçti, kim ne getiriyorsa onu dikiyoruz modele uyarak. Nevresim, pike ve mefruşatın yanında giyim daha çok ağırlıklı. Eşofmanlar dikiyoruz, bayan pantolonları, kazakları her türlü giyimi dikebiliyoruz."

Kursiyer Düriye Pullukçu ise kursların terapi niteliğinde geçtiğini belirterek, hem meslek sahibi olduklarını hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını anlattı.

Kursta dikiş nakışla ilgili her şeyi öğrendiğini vurgulayan Pullukçu, "Terapi niteliğinde. İş imkanı doğuyor, girişimci kadınlar için çok önemli bu imkanlar. Bayanlara tavsiyem; evde oturmasınlar, müracaat etsinler kurslara yazılsınlar." diye konuştu.

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