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Sultangazispor 'Akın Topgül' dedi!

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sultangazispor, genç teknik adam Akın Topgül ile sözleşme imzaladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:38
Sultangazispor 'Akın Topgül' dedi!

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek olan İstanbul ekibi Conax Sultangazispor, teknik direkörlük konusunda Akın Topgül ile sözleşme imzaladı.

Gaziosmanpaşa'nın yetiştirdiği önemli teknik adamlarından birisi olan Akın Topgül, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Conax Sultangazispor ile anlaşmaktan dolayı çok mutluyum. Umuyorum ki yeni sezon her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olur. Bugünden itibaren kolları sıvayıp Sultangazispor’un yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek için gerekli çalışmalara başlayacağız. Bir an önce iç ve dış transfer çalışmalarına başlayıp kısa süre içerisinde iddaalı, agresif ve mücadele eden bir takım oluşturacağız. Allah’ın izniyle takımı profesyonel liglere taşıyacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 20:38
  1. İstanbul
  2. Sultangazispor
  3. Akın Topgül

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