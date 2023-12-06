Sultangazi'de vatandaşlar bayram etti! Tam 3 buçuk ton balık dağıtıldı
Sultangazi Belediyesi, hafta sonu vatandaşlara 3 buçuk ton balık dağıttı. Sağlıklı beslenmek için balığın önemine dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Komşularımıza 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda 2,5 ton, Zübeyde Hanım Mahallemizde de yaklaşık 1 ton istavriti dağıttık" dedi.
Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bu yıl balık sezonu bereketiyle açıldı, öyle de devam ediyor.
"Sık sık ücretsiz dağıtıyoruz"
Sağlık için önemli bir besin olan balığı sık sık ücretsiz dağıtıyoruz. Komşularımızın yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor.
Elimize balık ulaştıkça dağıtımlara devam edeceğiz" diye konuştu.