  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akşener'e ağır küfürler

'Elon Musk yakında gelecek' haberleri Düzce'yi karıştırdı! Ünlü şirketten az önce bir açıklama geldi

Trabzon’da altın vurgunu: 22 kişiden 3 milyon lira!

İşte iş yerlerinin en büyük handikapı! Sadece yüzde 31'i sigorta yaptırmış

Bir dönem kanlı bıçaklı olduğumuz Arap ülkesi gözünü Türkiye'ye çevirdi! SİHA, tank, füze, savaş gemisi için her an kapımızı çalabilirler

Bir zamanların gol makinesiydi! Eski Beşiktaşlı Oktay neye uğradığını şaşırdı

Gerçek kişiyle muhatap olun! Dolandırılıyor olabilirsiniz

Amerika’ya resmen gözdağı verdi: Putin, füzelerle donatılmış Su-35 savaş uçaklarıyla BAE’ye gitti

Mesut Hakkı Caşın'dan İsrail'in olası Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor

Kör, sağır ve dilsiz BMGK, bu haykırışı duyacak mı? Filistin’den ‘Acil müdahale’ çağrısı
Gündem Sultangazi'de vatandaşlar bayram etti! Tam 3 buçuk ton balık dağıtıldı
Gündem

Sultangazi'de vatandaşlar bayram etti! Tam 3 buçuk ton balık dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 19:06:00 - 2023-12-06 19:06:51
Sultangazi'de vatandaşlar bayram etti! Tam 3 buçuk ton balık dağıtıldı

Sultangazi Belediyesi, hafta sonu vatandaşlara 3 buçuk ton balık dağıttı. Sağlıklı beslenmek için balığın önemine dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Komşularımıza 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda 2,5 ton, Zübeyde Hanım Mahallemizde de yaklaşık 1 ton istavriti dağıttık" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bu yıl balık sezonu bereketiyle açıldı, öyle de devam ediyor.

"Sık sık ücretsiz dağıtıyoruz"

Sağlık için önemli bir besin olan balığı sık sık ücretsiz dağıtıyoruz. Komşularımızın yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor.

Elimize balık ulaştıkça dağıtımlara devam edeceğiz" diye konuştu.

Sultangazi'de Sarıkamış anması! Caddelerde tekbir sesleri yankılandı
Sultangazi'de Sarıkamış anması! Caddelerde tekbir sesleri yankılandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sultangazi'de Sarıkamış anması! Caddelerde tekbir sesleri yankılandı

Sultangazi'de depremzedelere her gün iftar
Sultangazi'de depremzedelere her gün iftar

Gündem

Sultangazi'de depremzedelere her gün iftar

Davut Gül, Sultangazi'de
Davut Gül, Sultangazi'de

Gündem

Davut Gül, Sultangazi'de

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23