THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sultangazi'de sokak ortasında dehşet! 5 yerinden bıçakladı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde uyuşturucu bağımlısı bir şahıs, ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında bıçakladı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:18
Sultangazi'de sokak ortasında dehşet! 5 yerinden bıçakladı

İstanbul Sultangazi’de bir süredir ayrı yaşadığı karısından çocuğunu almak isteyen uyuşturucu bağımlısı koca dehşet saçtı. Çocuğunu vermeyen anneyi sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayan öfkeli koca, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre Sultangazi'de yaşayan Sinem K. (22), uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen kocası Ali K.'yı terk ederek babasının evine yerleşti. Dün karısını arayan Ali K., çocuğunu görmek istediğini söyledi. Kayınpederi Murat B.'nin Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine gelen Ali K., kızını alıp götüreceğini söyledi.

Buna karşı koyan Murat B. ve Sinem K., Ali K. ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında devam eden tartışma sırasında Ali K. yanındaki bıçağı çıkararak karısı Sinem K.’yı 5 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sinem K. çevredeki özel bir hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca olay yerinden kaçtı.

Kızı gözleri önünde bıçaklanan baba Murat B., hastanenin acil servisi önünde beklerken gözyaşlarını tutamadı. Damadının uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden Murat B., bu sebepten aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu söyledi. Genç kadının annesi Tülay B.’nin de hastaneye gelmesiyle birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulan anne-baba, ambulansla başka hastaneye sevk edilen kızlarının ardından koşarak gitti. Saldırgan koca Ali K.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden Murat B., "Uyuşturucu bağımlısıydı kendisi. Tartışma sonucu 5 yerinden bıçakladı” dedi. Olayın ardından kaçan saldırgan kocayı yakalamak için Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:18
  1. İstanbul
  2. Sultangazi
  3. Eski koca dehşeti
  4. Karısını bıçakladı
  5. sokak ortasında dehşet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti belediye başkan adaylık başvuruları başladı mı?
    1. İYİ Parti belediye başkan adaylık..
    2. Vodafone kariyer arayışındaki genç..
    3. Şişecam Topluluğu "Bilgi Toplumundan..
    4. Devlet, bize aile faciası yaşatıyor
    5. Yatırımcı rehberi (10)
    6. Yatırımcı rehberi (7)
    7. Yatırımcı rehberi (9)
    8. Yatırımcı rehberi (8)
    9. Erdoğan bugün Trump'la görüşecek
    10. Yatırımcı rehberi (6)
    11. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    12. Yatırımcı rehberi (5)
    13. Jandarmadan kış lastiği için videolu..
    14. 12 dev firmaya soruşturma
    15. Hurda parçalarından güneş enerjisiyle..
    16. Kars'ta kar yağışı
    17. Yatırımcı rehberi (3)
    18. Yatırımcı rehberi (4)
    19. Trump, bin Selman'ı Putin'le samimi..
    20. Yatırımcı rehberi (2)
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!