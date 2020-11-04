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Aktüel Sultangazi'de servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı
Aktüel

Sultangazi'de servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:56:16 -
Sultangazi'de servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de işçileri taşıyan servis minibüsünün kaza yapması sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey-Habibler Yolu'ndan Arnavutköy istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LAP 742 plakalı servis minibüsü, yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Karşı yöne geçen minibüs, seyir halindeki 34 SZ 2144 plakalı otomobille de çarpıştıktan sonra yan yattı.

Kazada, servis minibüsündeki 14 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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