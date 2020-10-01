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Aktüel Sultanbeyli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Aktüel

Sultanbeyli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:13:09 -
Sultanbeyli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de, kamyonetin park halindeki otomobillere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tavukçuyolu Caddesi'nde, Emre A. yönetimindeki 34 ZJ 5058 kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 34 TE 2922 ve 34 CSY 978 plakalı otomobillere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir kişi, ambulansla Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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