  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı' Afrika'nın bağrından yükselen Ak Parti sesi: Senegalli komedyen izleyenleri kırdı geçirdi! CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı gözaltına alındı Gaffar Yakınca’dan Nevşin Mengü’ye yaylım ateşi: Gazeteci mi yoksa operasyon aparatı mı? İzmir'de seküler terör! Ramazan ayında öz evladını rakı masasına oturttu! İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu Soykırımcı İsrail’den vahşet! Lübnan’da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran’dan füze cevabı! Müslümanlara tecavüz eden askerlere Netanyahu'dan tebrik! "Geçilmez" efsanesi çöktü: İsrail'in 'Demir Kubbesi' delik deşik! 10 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Zehra babası tarafından katledildi!
Yerel Sultanbeyli'de uyanıklık yapanlara dron darbesi! Havadan tek tek avlandılar!
Yerel

Sultanbeyli'de uyanıklık yapanlara dron darbesi! Havadan tek tek avlandılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sultanbeyli'de uyanıklık yapanlara dron darbesi! Havadan tek tek avlandılar!

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde trafik magandalarına ve kural tanımaz sürücülere yönelik gerçekleştirilen dron destekli denetimde, trafiği hiçe sayan 67 araç havadan tespit edildi.

Sultanbeyli'de trafik kurallarını ihlal ederek kaldırım ve taralı alanlardan ilerleyen sürücüler dron destekli denetimde tek tek tespit edildi. 67 araca toplam 233 bin 909 TL ceza uygulandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde trafik ekipleri tarafından kural ihlallerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. İlçe genelinde yapılan uygulamada trafikte tehlike oluşturan ihlaller havadan takip edildi.

Denetimlerde bazı sürücülerin yoğun trafikten kaçmak için araçlarıyla kaldırım ve taralı alanlardan ilerlediği, ayrıca trafikte kaynak yaparak diğer sürücüleri tehlikeye attığı tespit edildi. Dron ile kaydedilen görüntüler üzerine ekipler ihlal yapan araçları tek tek durdurarak işlem yaptı.

Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 67 araca toplam 233 bin 909 TL idari para cezası uygulandı.

T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

'Keşke salmasalardı': Cezasızlık kıskacındaki çocuklardan TBMM'ye ibretlik itiraf!
'Keşke salmasalardı': Cezasızlık kıskacındaki çocuklardan TBMM'ye ibretlik itiraf!

Gündem

'Keşke salmasalardı': Cezasızlık kıskacındaki çocuklardan TBMM'ye ibretlik itiraf!

Beşiktaş maçında kırmızı kart görmüştü! Leroy Sane'nin cezası belli oldu
Beşiktaş maçında kırmızı kart görmüştü! Leroy Sane'nin cezası belli oldu

Spor

Beşiktaş maçında kırmızı kart görmüştü! Leroy Sane'nin cezası belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23