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Yaşam Sultanbeyli'de pitbull dehşeti! Vatandaşlar güçlükle kurtardı
Yaşam

Sultanbeyli'de pitbull dehşeti! Vatandaşlar güçlükle kurtardı

İstanbul Sultanbeyli'de sokakta sahibinin gezdirdiği pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Vatandaşlar, pitbulla sopalarla müdahale ederek sokak köpeğini güçlükle kurtarabildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:02:00 -

İstanbul Sultanbeyli'de bir gencin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak köpeğine saldırdı. Sokak köpeği pitbullun ağzından güçlükle kurtarıldı.

Pitbull, sokak köpeğine saldırdı

Sultanbeyli Adil Mahallesinde pitbull dehşeti yaşandı. Bir gencin  sokakta gezdirdiği pitbull, gördüğü bir sokak köpeğine saldırdı.

Tasmalı olduğu halde sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı. Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar pitbull sahibine tepki gösterdi

Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı. Öte yandan vatandaşlar, insanlara ve hayvanlara saldıran pitbull cinsi köpeği gezdiren gence tepki göstererek, yetkililerden önlem almalarını istedi.

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