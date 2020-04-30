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Aktüel

Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerinin iftar yemeği evlerine servis ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:51:22 -
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerinin iftar yemeği evlerine servis ediliyor

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere günlük iftar yemeği dağıtıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde İçişleri Bakanlığınca, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve ihtiyaç sahibi olanlara yardımlarını sürdürüyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu da ramazan ayı dolayısıyla 65 yaşın üstünde olan ve ihtiyaç sahibi kişilere her gün iftar saatinde sıcak yemek ulaştırıyor.

Yaklaşık 300 kişiye gönderilen yemekler, gruptakiler tarafından evlere teslim ediliyor.

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