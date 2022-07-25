Sultanbeyli’de Ak Parti 9 milletvekili ve tüm teşkilat kadrolarıyla sahada

AK Parti’nin, İstanbul’da bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katılacağı “Yüz Yüze 100 Gün” programı başladı. Yaz dönemi boyunca 100 gün aralıksız sürecek programın ilk günü Sultanbeyli’de gerçekleşti. İlçede gerçekleşen programda milletvekilleri ve parti yöneticileri; gençler başta olmak üzere ilçedeki vatandaşlarla buluştu. “Yüz Yüze Gönül Gönüle” temasıyla İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, Hulusi Şentürk, Mihrimah Belma Satır, Mustafa Ataş, Osman Boyraz, Ravza Kavakcı Kan, Serkan Bayram Sultanbeyli’ye ziyarette bulundular.

Gençlerle görüşüldü

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın koordine ettiği programlar kapsamında 9 milletvekili; Ak Parti İlçe Teşkilatı’yla Sultanbeyli’de sokakları, caddeleri, meydanları gezdi; haneleri, iş yerlerini, kanaat önderlerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiler. Esnaflara misafir olan vekiller ayrıca STK ziyaretleri de gerçekleştirdiler. 2023 hedefine ülkenin gençleri ile ilerlemenin amaçlandığı programda; milletvekilleri ilçede bulunan her mahallede gençlik buluşmaları kapsamında özel etkinliklerle gençlerle bir araya geldi. Gençlerle düzenlenen basketbol ve masa tenisi etkinliğinde güzel anlar yaşandı. Program, ilçedeki Aydos Kıraathanesi önünde gençlerle müzik dinletisiyle sonlandı. Etkinliğe milletvekilleriyle birlikte AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek katıldı. Memnuniyetlerini ifade eden gençler; yapılan çalışmalar ve gösterilen ilgi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye teşekkür ettiler.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin programla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Milletine hizmet davasını devam ettiren AK Parti; dün olduğu gibi bugün de sahada ve her zaman milletinin yanında. Teşkilatımız, Gönüllere sefer anlayışıyla Yüz Yüze 100 Gün programları dâhilinde yine tüm mensuplarıyla sahada. Vatandaşlarımızla kucaklaşarak, özellikle ülkemizin gençlerini dinleyerek onları merkeze alan çalışmalar yürütüyoruz. Sultanbeyli’de gerçekleşen programımız bu anlamda çok yoğun geçti. Vatandaşlarımız ve gençlerimiz memnuniyetlerini ifade ettiler. Ülkesini ve vatandaşını her zaman önemseyen, bu anlayışla hiç durmadan yoluna kararlılıkla devam eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ak Parti’miz 2023 hedeflerine ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

Durmak yok yola devam

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, “İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe’nin öncülüğünde; Milletvekillerimizin ve AK Partimize gönül veren kardeşlerimizin katılımlarıyla, ilçemizde Yüz yüze 100 Gün programımız gerçekleşti. Vekillerimiz, Ana Kadememiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve özverili teşkilatımız tüm gün sahadaydı. Vatandaşlarımızın isteklerini dinledi, gençlerimizle vakit geçirdi. Yaz boyunca sürecek bu programlarla inanıyorum ki İstanbul’umuzda tüm gönüllere ulaşılacak. AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı olarak AK Parti’mizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te en güzel sonucu alması, İstanbul’un 2023 zaferinin kutlu şehri olması için durmadan, yorulmadan gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Milletvekili Mustafa Ataş Kent Meydanındaki programda; “Teşkilatımızın her kademesindeki mensuplarımızla, halkımızla yüz yüze gelerek 2023’e giden yolda sorunları dinleyip, bunlara çözümler üretme noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu güne kadar ki tüm seçimlerde Sultanbeyli, İstanbul’da şampiyon ilçemiz oldu. İnanıyorum ki Sultanbeyli, 2023’te bu şampiyonluğunu yeniden tescil ederek rekor bir oyla, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek suretiyle Sultanbeyli yeniden bir rekora daha imza atacak” şeklinde konuştu.

AK nokta buluşması

AK Parti Milletvekili Mihrimah Belma Satır konuşmasında; bugün Abdurrahmangazi Mahallemizde esnafımızı, iş insanlarımızı ziyaret ettik. Girişimci kadınlarımızı ve STK’larımızı ziyaret ettik. Öncelikle hemşehrilerimize bizlere gönüllerini açtıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi. Program kapsamında Kent Meydanı’nda AK Nokta buluşması gerçekleştirildi.

Buluşmaya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Milletvekilleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı, İlçe Başkanı, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. Osman Nuri Kabaktepe vatandaşlara yapmış olduğu konuşmada “İstanbul’umuza dair, Sultanbeyli’mize dair beklentilerimizi, umudumuzu birbirimizle paylaşarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsanlarımızın beklentisi AK Partimizin yol haritasıdır. Bugün değerli milletvekillerimiz tüm mahallelerimizde oldular. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi büyük Türkiye yapma sevdamız ve yürüyüşümüz devam edecek” dedi.