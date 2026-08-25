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Gündem Sultanbeyli'de 3 dönüm ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
Gündem

Sultanbeyli'de 3 dönüm ormanı yakan 2 kişi tutuklandı

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Sultanbeyli'de 3 dönüm ormanı yakan 2 kişi tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de, yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin yapılan araştırmada yangını çıkardığı tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Battalgazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili dron destekli çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 dönümlük alanda çıkan yangınla ilgili oldukları belirlenen zanlılar A.K. (23) ve R.C. (24) takip edildi.

Şüphelilerden biri olay yerinde, diğeri ise kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Zanlıların, 26 Haziran'da "ormana giriş yasağı" kapsamında haklarında idari işlem yapıldığı, sorgu sırasında tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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