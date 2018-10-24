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Sultanahmet Camii'nde intihar girişimi! Ağacın dalı kırılınca...

Sultanahmet Camii içindeki ağaca çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulunan bir şahıs, ağacın dalı kırılınca yere düşen şahıs itfaiye ekiplerinin açtığı branda sayesinde hayatta kaldı

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:14
Sultanahmet Camii'nde intihar girişimi! Ağacın dalı kırılınca...

İstanbul'da Sultanahmet Camii içindeki ağaca çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahsı ağaçta gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken itfaiye ekipleri de önlem olarak ağacın altına branda açtı. Bu sırada şahsın üzerinde durduğu dal kırıldı. Ağaçtan yere düşen şahıs itfaiyenin açtığı branda sayesinde hayatta kaldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:14
  1. İstanbul
  2. Sultanahmet Camii
  3. İntihar girişimi

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